"АТБ" прокоментувала дії СК УПСК щодо судових рішень для відшкодування страхових

В компанії нагадали, що працюючи під авіанальотами та постійними обстрілами, ПП "Транс Логістик" втратила понад півсотні вантажівок, але продовжує роботу.

ПП "Транс Логістик" входить до складу корпорації АТБ, і в минулому вже виграла десятки судових справ, в яких суди визнали неправомірними дії "Української пожежно-страхової компанії", яка здійснила спроби ухилитись від виконання своїх зобов’язань перед компанією із корпорації АТБ. Суди захистили інтереси страхувальника та підтвердили необґрунтованість відмови СК УПСК у виплаті страхового відшкодування.

"Наразі, склалася ситуація, в якій «Українська пожежно-страхова компанія», нехтуючи численними правовими висновками Верховного суду, ініціює через суд першої інстанції скасування раніше ухваленого законного рішення по стягненню страхового відшкодування за начебто нововиявленими обставинами, які такими насправді не є. Можливо припустити, що у ПрАТ "Української пожежно-страхової компанії" існує тільки бажання перекрутити обставини та надати суду вочевидь неправдиві дані, виключно з метою введення суду в оману та подальшого отримання необґрунтованого судового рішення", - вказано у поширеній АТБ заяві.

Як повідомлялось, в процесі страхування ПрАТ "Українська пожежно-страхова компанія" понад 800 транспортних засобів ПП "Транс Логістик", страхова компанія безпідставно відмовила ПП "Транс Логістик" у виплаті страхового відшкодування шкоди по низці дорожньо-транспортних пригод і це при тому, що попередньо УПСК було отримано від ПП "Транс Логістик" близько 11 млн грн страхових платежів за договорами КАСКО.

У корпорації АТБ підтвердили що, "Транс Логістик", виявилася однією з сотень інших клієнтів страхової компанії УПСК, яка впродовж 2021-2022 років ініціювала десятки судових процесів з примусового стягнення з "Української пожежно-страхової компанії"страхового відшкодування за договорами добровільного страхування наземного транспорту (КАСКО), укладеними з УПСК – загальна сума судових позовів склала близько 7 млн гривень.

"За результатами судового розгляду всіх судових справ суди різних інстанцій, в тому числі Верховний суд, стали на захист порушеного права та законних інтересів ПП "Транс Логістик" прокоментували в корпорації АТБ., задовольнивши всі вимоги з стягнення страхового відшкодування та відповідних штрафних санкцій з ПрАТ "Української пожежно-страхової компанії". Верховний суд в своїх численних постановах визнав дії страхової компанії неправомірними, а поведінку "Української пожежно-страхової компанії" такою, що суперечить принципу добросовісності та чесній діловій практиці", - прокоментували в АТБ.

В АТБ також заявили, що "очікують на об’єктивний розгляд судом вказаної справи та ухвалення законного судового рішення про захист порушених прав і законних інтересів компаній, які сумлінно здійснюють свою діяльність на благо України в цей важкий час".