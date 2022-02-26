АТБ предоставила подвалы своих магазинов под бомбоубежища

"С сегодняшнего дня магазины торговой сети "АТБ" в которых есть подвальные помещения открывают их для всех, кому негде спрятаться в период воздушной тревоги. В них также будет сформирован необходимый запас питьевой воды", - написал Демченко.

В качестве укрытий доступны все работающие магазины сети. Постоянно обновляемый список временно закрытых магазинов АТБ доступен по этой ссылке. Также по этой ссылке доступен полный перечень магазинов сети АТБ по всей Украине, у которых есть подвальные помещения.

"Спрятаться в подвальном помещении можно будет только в работающих в настоящее время магазинах. В период действия комендантского часа подвальные помещения и магазины будут закрыты", - уточнил он.

Напомним, ранее сеть АТБ заявила, что работает в усиленном режиме в связи с военными действиями в Украине.

В то же время компания располагает достаточными запасами продуктов питания и товаров повседневного потребления, чтобы обеспечить максимально возможный в нынешних обстоятельствах ассортимент, а также предложить товары и продукты первой необходимости.

Складских запасов сети хватает и для обеспечения заполнения полок АТБ, и для помощи украинским воинам защитникам.

В отдельных локациях присутствия магазины АТБ могут временно закрываться на опасный период активных боевых действий, но сеть работает.

Также в связи со сложной дорожно-транспортной обстановкой и многочисленными подрывами мостов могут быть перебои с поставками отдельных товаров, но АТБ интенсивно работает с поставщиками, чтобы получить их продукцию и оперативно координирует свою логистику, чтобы обеспечит наличие товаров на полках магазинов.