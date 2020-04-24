"АТБ" передала социально незащищенным украинцам около 580 тысяч бесплатных проднаборов на 100 млн грн  

Иллюстративное фото (atbmarket.com)

Представители власти в регионах и отдельных населенных пунктах оценили вклад корпорации в поддержку украинцев

Корпорация "АТБ" завершила национальный благотворительный проект по поддержке социально незащищенных слоев населения, к 23 апреля около 580 тысяч украинцев получили бесплатные наборы продуктов питания и товаров первой необходимости, на закупку которых было выделено 100 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба корпорации, передает РБК-Украина.

Как сообщили в пресс-службе "АТБ", на данное время жители 191 населенного пункта на территории Украины получили 571 572 бесплатных набора, состоящих из товаров первой необходимости и продуктов питания, среди которых крупы, макароны, сахар, соль, растительное масло, лимоны, печенье, чай и прочее.

"Это самая масштабная благотворительная акция национального охвата, инициированная корпорацией "АТБ", по оказанию поддержки тем, кто в ней сегодня остро нуждается. Сотрудники нашей компании вместе с социальными работниками Минсоцполитики на местах оказали реальную помощь в сложный карантинный период сотням тысяч украинцев - старикам, малообеспеченным, инвалидам и другим людям, которым в нынешних условиях в первую очередь требуется забота со стороны крупного социально ответственного бизнеса", - сказал генеральный директор корпорации "АТБ" Борис Марков.

В рамках проекта бесплатные наборы были предоставлены нуждающимся с 3 по 23 апреля. Для реализации социальной инициативы "АТБ" задействовала сотрудников 241 магазина своей сети, охватывающей всю территорию Украины. Адресную доставку продуктовых наборов от "АТБ" осуществляли волонтеры и социальные работники согласно персонализированным спискам, составленным Минсоцполитики и его местными и региональными подразделениями социальных служб, а также департаментов областных и Киевской городской государственных администраций.

Представители власти в регионах и отдельных населенных пунктах оценили вклад корпорации в поддержку украинцев в период эпидемии коронавируса и преодоление тяжелых экономических последствий связанного с ним карантина, написав в адрес корпорации благодарственные письма.

"Благодаря проекту корпорации "АТБ", который Вы реализовали при поддержке Минсоцполитики на территории Украины по обеспечению социально незащищенных людей продуктами питания, в Винницкой области социальные работники территориальных центров социального обслуживания (предоставления социальных услуг), центров предоставления социальных услуг объединенных территориальных общин раздали 17 841 продуктовый набор одиноким людям преклонного возраста и пожилым людям, проживающим в городах, селах и поселках региона и нуждающимся в такой помощи. Выражаю Вам искреннюю благодарность за такую мощную поддержку тех, кто больше всех в ней нуждается", - сказано в письме на имя главы корпорации "АТБ" Бориса Маркова от заместителя председателя Винницкой областной государственной администрации Натальи Заболотной.

В свою очередь, руководитель Департамента социальной защиты и семейной политики Житомирской ОГА Юрий Прокопец также отметил вклад "АТБ" в соцпомощь жителям области.

Благодарственные письма аналогичного содержания руководству "АТБ" прислали также руководители управлений социальной защиты исполкома Малинского горсовета Житомирской области, Новоднестровского горсовета Черновицкой области, исполкома Павлоградского горсовета Днепропетровской области. В то же время, отмечают в компании, в некоторых регионах благотворительный проект компании выдавали за собственную инициативу.

Большую роль корпорации "АТБ" в поддержке украинцев в период карантина и преодолении последовавших за ним экономических сложностей отметила и руководитель Минсоцполитики.

"Сегодня вся страна, каждый из нас проходит не только испытания вирусом, но и сдает своеобразный экзамен на человечность. Мы переживаем времена, когда призыв "Помоги ближнему!" обретает реальные формы конкретных действий. Привлекаются к оказанию такой помощи и социально ориентированный бизнес, и предприниматели, и волонтеры, и обычные граждане. Первая социальная инициатива корпорации "АТБ", которая обеспечила продуктовыми наборами одиноких пожилых людей и лиц с инвалидностью, была реализована при поддержке Минсоцполитики", - добавила министр Марина Лазебная.

Напомним, как сообщалось ранее, корпорация "АТБ" инициировала предоставление адресной помощи продуктами питания и товарами первой необходимости одиноким людям старше 80 лет, лицам преклонного возраста, нуждающимся в уходе, а также людям с инвалидностью, другим представителям социально незащищенных слоев населения и предложила поддержать реализацию такого проекта Министерство социальной политики.

Вклад компании в противодействие эпидемии COVID-19 и преодоление ее экономических последствий превышает 110 миллионов гривен. Кроме того, по просьбе Офиса президента корпорация закупила во Франции на 10 миллионов гривен 12 флагманских высокопроизводительных систем CFX96, позволяющих проводить ПЦР-диагностику и мультиплексный анализ сотен образцов в режиме реального времени. Оборудование позволяет осуществлять оперативную диагностику COVID-19, а также других инфекционных заболеваний.

С 6 по 17 апреля диагностические системы от "АТБ" начали использовать для противодействия пандемии коронавируса в областных лабораторных центрах и больницах Житомира, Полтавы, Ивано-Франковска, Львова, Сум, Черновцов, Херсона, Чернигова, Киева и Днепра.