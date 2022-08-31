В "АТБ" дали разъяснения по ситуации с гуманитарной помощью в Запорожье

В заявлении говорится, что приведенные должностными лицами НАБУ данные являются непроверенной информацией, что" сознательно вводит в заблуждение клиентов, которых сегодня более четырех миллионов, многочисленных партнеров компании и широкий круг общественности".

"Корпорация "АТБ" не имела и не имеет никаких подписанных соглашений о поставках на реализацию продуктов питания и товаров первой необходимости гуманитарного направления от сторонних поставщиков через магазины торговой сети "АТБ" в регионе.

"АТБ" неоднократно сообщала общественность о запуске дополнительных импортных поставок продуктов питания и товаров первой необходимости из Польши, стран Балтии, Турции, Чехии, Италии и тому подобное. Эти товары, как и остальные импорта, компания самостоятельно закупает у западных партнеров-производителей и поставляет напрямую в магазины...", - подчеркнули в компании.

В "АТБ" также добавляют, что подобные обвинения вредят деловой репутации сети. Кроме того, в "АТБ" напомнили, что контролирующие органы неоднократно проводили соответствующие проверки в магазинах сети и ни одного факта реализации гуманитарной продукции или каких-либо нарушений законодательства или этических норм выявлено не было.

"АТБ жестко осуждает любые действия должностных лиц относительно присвоения и нецелевого использования гуманитарной помощи, считает такие действия недопустимыми, позорными и недостойными высокого звания гражданина Украины", - отмечается в заявлении корпорации.

Напомним, ранее сообщалось, что компания оказывает поддержку ВСУ, внутренним переселенцам, медицинским учреждениям страны, собирает средства на лечение пострадавших от боевых действий детей и бесперебойно обеспечивает миллионы граждан свежими продуктами и качественными товарами первой необходимости по честным ценам.