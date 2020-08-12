Аталанта - ПСЖ: где смотреть матч 1/4 финала Лиги чемпионов

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Где и когда начнется игра, где все решится в одном матче

"Аталанта" и ПСЖ откроют программу 1/4 финала Лиги чемпионов. По мнению букмекеров, фаворитом игры является французский клуб.

12 августа 22:00

Лиссабон, "Эштадиу ду Бенфика"

Первый матч решающей стадии турнира сезона 2019/2020 состоится в среду, 12 августа, на стадионе "Эштадиу да Луж" в Лиссабоне. Время начала встречи - 22:00. Матч в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1".

В 21:15 и сразу после завершения игры в эфир выйдет программа "Ночь Лиги чемпионов", где ведущие и эксперты проанализируют основные аспекты противостояния.