Аталанта - ПСЖ: где смотреть матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Где и когда начнется игра, где все решится в одном матче
"Аталанта" и ПСЖ откроют программу 1/4 финала Лиги чемпионов. По мнению букмекеров, фаворитом игры является французский клуб.
12 августа 22:00
Лиссабон, "Эштадиу ду Бенфика"
Первый матч решающей стадии турнира сезона 2019/2020 состоится в среду, 12 августа, на стадионе "Эштадиу да Луж" в Лиссабоне. Время начала встречи - 22:00. Матч в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1".
В 21:15 и сразу после завершения игры в эфир выйдет программа "Ночь Лиги чемпионов", где ведущие и эксперты проанализируют основные аспекты противостояния.