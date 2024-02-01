Атакували "Шахедами" та артилерією: наслідки обстрілів РФ по Харкову та області (фото)

За даним голови Харківської ОВА, протягом минулої доби російські окупанти здійснили п'ять атак на місто та область. Зокрема, загарбники здійснили удар двома керованими авіаційними бомбами по лікарні у Великому Бурлуку.

" Евакуйовано 38 осіб, з них 5 працівників ЦРЛ. Персонал та пацієнти лікарні встигли зреагувати на сигнал повітряної тривоги", - зазначає Синєгубов.

Крім того, у селищі Новоосинове Куп’янського району окупанти завдали артударів, горіла господарча споруда.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківської області, зокрема:

Окіп Богодухівського району,

Лук'янці Харківського району,

Вовчанськ Чугуївського району,

Синьківка,

Іванівка,

Кислівка,

Котлярівка,

Піщане Куп'янського району та ін.

Також близько 12-ї ночі окупанти вдарили чотирма БпЛА "Шахед" по Харкову.

"Зафіксовані влучання 2-х безпілотників по території цивільного промислового об’єкту в Основ’янському районі. Постраждалих немає. Два ворожі БпЛА збили сили ППО", - йдеться в повідомленні.

Фото: наслідки атаки РФ по Харкову та області в ніч на 1 лютого (t.me/synegubov) Як зазначають у Харківській обласній прокуратурі, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Зокрема, задокументовано влучання трьох БпЛА на території Основʼянського району.

"Пошкоджено будівлі та приміщення цивільного підприємства, сталась пожежа. Без постраждалих", - йдеться в повідомленні

Фото: наслідки атаки РФ по Харкову та області в ніч на 1 лютого (t.me/prokuratura_kharkiv)

Рятувальники ліквідовували пожежу, що виникла внаслідок ворожого обстрілу по житловому сектору селища Новоосинове Куп'янського району.

"Один зі снарядів влучив у господарчу споруду на території приватного домоволодіння. Сталася пожежа на площі 50 квадратних метрів", - зазначають в ДСНС.