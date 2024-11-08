За атакою на НПЗ у Саратові стоїть ГУР, - джерела

За інформацією джерела, атака дронів на НПЗ у Саратові - це операція української розвідки.

Деталі операції

Як зазначають джерела, дрони ГУР долетіли до російського Саратова та завдали вогневого ураження Саратовському НПЗ.

Інформацію про численні вибухи у Заводському районі Саратова, де і знаходиться НПЗ, підтвердили не лише мешканці у соцмережах, а й місцева влада. Губернатор Саратовської області пояснив вибухи у місті роботою ППО по БПЛА.

Місцеві ЗМІ підтверджують, що безпілотники влучили в одну з нафтопереробних установок заводу, а також в резервуари з мазутом.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Саратові цієї ночі спалахнула пожежа на місцевому нафтопереробному заводі. Губернатор російського регіону заявляв, що нібито у Заводському районі Саратова упали уламки дрона, саме там знаходиться НПЗ.

Міноборони РФ стверджувало, що нібито вночі протиповітряна оборона збила 17 безпілотників, з яких шість - у Саратовській області.

скриншот google.com/maps

Додамо, що Саратовський нафтопереробний завод, раніше відомий як завод "Крекінг", входить у структуру "Роснафти". Станом на 2020 рік обсяг переробки нафти на заводі становив 7,2 млн тонн.

НПЗ випускає понад 20 видів продукції: неетильовані бензини, дизельне пальне, мазут різних марок, бітуми, вакуумний газойль, технічну сірку.