Атаковали компании из США и Европы. В Украине накрыли банду хакеров-вымогателей
В Украине киберполиция разоблачила преступную группировку, которая совершила кибератаки на более 50 компаний по всему миру. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу киберполиции.
По данным правоохранителей, злоумышленники совершали атаки вирусом-вымогателем на компании в странах Европы и Америки. Для восстановления доступа к зашифрованным данным требовали выкуп в криптовалюте.
Фигуранты получали контроль над компьютерными системами компаний, используя их уязвимости.
"В состав группировки входило 11 человек. Двое из них осуществляли непосредственное распространение вредоносного программного обеспечения, часть поддерживали работу серверов и помогали выводить деньги, полученные незаконным путем", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что ущерб, нанесенный потерпевшим, достигает 120 млн долларов. Среди пострадавших - компании Франции, Норвегии, Германии, Швейцарии, Нидерландов, Великобритании и Соединенных Штатов.
С привлечением спецподразделения ТОР правоохранители провели 28 обысков по местам проживания фигурантов и в их автомобилях. Обыски проходили на территории Киева, Киевской, Волынской, Тернопольской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областей. Одновременно был проведен обыск в Швейцарии в помещении сообщника группировки.
По результатам, полиция изъяла компьютерную технику, жесткие диски, мобильные телефоны, банковские карты, автомобили.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), ч. 4 ст. 189 (Требование), по ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.