Атаковали компании из США и Европы. В Украине накрыли банду хакеров-вымогателей

В Украине киберполиция разоблачила преступную группировку, которая совершила кибератаки на более 50 компаний по всему миру. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу киберполиции .

По данным правоохранителей, злоумышленники совершали атаки вирусом-вымогателем на компании в странах Европы и Америки. Для восстановления доступа к зашифрованным данным требовали выкуп в криптовалюте.

Фигуранты получали контроль над компьютерными системами компаний, используя их уязвимости.

" В состав группировки входило 11 человек. Двое из них осуществляли непосредственное распространение вредоносного программного обеспечения, часть поддерживали работу серверов и помогали выводить деньги, полученные незаконным путем", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что у щерб, нанесенный потерпевшим, достигает 120 млн долларов. Среди пострадавших - компании Франции, Норвегии, Германии, Швейцарии, Нидерландов, Великобритании и Соединенных Штатов.

С привлечением спецподразделения ТОР правоохранители провели 28 обысков по местам проживания фигурантов и в их автомобилях. Обыски проходили на территории Киева, Киевской, Волынской, Тернопольской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областей. Одновременно был проведен обыск в Швейцарии в помещении сообщника группировки.

По результатам, полиция изъяла компьютерную технику, жесткие диски, мобильные телефоны, банковские карты, автомобили.