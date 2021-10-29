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Атаковали компании из США и Европы. В Украине накрыли банду хакеров-вымогателей

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Пятница 29 октября 2021 16:59
Атаковали компании из США и Европы. В Украине накрыли банду хакеров-вымогателей Фото: В Украине накрыли банду хакеров-вымогателей (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

В Украине киберполиция разоблачила преступную группировку, которая совершила кибератаки на более 50 компаний по всему миру. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу киберполиции.

По данным правоохранителей, злоумышленники совершали атаки вирусом-вымогателем на компании в странах Европы и Америки. Для восстановления доступа к зашифрованным данным требовали выкуп в криптовалюте.

Фигуранты получали контроль над компьютерными системами компаний, используя их уязвимости.

"В состав группировки входило 11 человек. Двое из них осуществляли непосредственное распространение вредоносного программного обеспечения, часть поддерживали работу серверов и помогали выводить деньги, полученные незаконным путем", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что ущерб, нанесенный потерпевшим, достигает 120 млн долларов. Среди пострадавших - компании Франции, Норвегии, Германии, Швейцарии, Нидерландов, Великобритании и Соединенных Штатов.

С привлечением спецподразделения ТОР правоохранители провели 28 обысков по местам проживания фигурантов и в их автомобилях. Обыски проходили на территории Киева, Киевской, Волынской, Тернопольской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областей. Одновременно был проведен обыск в Швейцарии в помещении сообщника группировки.

По результатам, полиция изъяла компьютерную технику, жесткие диски, мобильные телефоны, банковские карты, автомобили.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), ч. 4 ст. 189 (Требование), по ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

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