Атакували компанії з США та Європи. В Україні накрили банду хакерів-вимагачів

В Україні кіберполіція викрила злочинне угруповання, яке здійснило кібератаки на понад 50 компаній по всьому світу. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу кіберполіції .

За даними правоохоронців, зловмисники здійснювали атаки вірусом-вимагачем на компанії в країнах Європи та Америки. Для відновлення доступу до зашифрованих даних вимагали викуп у криптовалюті.

Фігуранти отримували контроль над комп'ютерними системами компаній, використовуючи їх уразливості.

" До складу угруповання входило 11 осіб. Двоє з них здійснювали безпосереднє поширення шкідливого програмного забезпечення, частина підтримували роботу серверів і допомагали виводити гроші, отримані незаконним шляхом", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що у щерб, нанесений потерпілим, сягає 120 млн доларів. Серед постраждалих - компанії Франції, Норвегії, Німеччини, Швейцарії, Нідерландів, Великобританії та Сполучених Штатів.

Із залученням спецпідрозділу ТОР правоохоронці провели 28 обшуків за місцями проживання фігурантів та в їхніх автомобілях. Обшуки проходили на території Києва, Київської, Волинської, Тернопільської, Харківської, Запорізької та Донецької областей. Одночасно був проведений обшук у Швейцарії в приміщенні спільника угруповання.

За результатами, поліція вилучила комп'ютерну техніку, жорсткі диски, мобільні телефони, банківські картки, автомобілі.