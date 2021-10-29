ru ua
Пт, 29 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Атакували компанії з США та Європи. В Україні накрили банду хакерів-вимагачів

Новость на русском →
П'ятниця 29 жовтня 2021 16:59
Атакували компанії з США та Європи. В Україні накрили банду хакерів-вимагачів Фото: в Україні накрили банду хакерів-здирників (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні кіберполіція викрила злочинне угруповання, яке здійснило кібератаки на понад 50 компаній по всьому світу. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу кіберполіції.

За даними правоохоронців, зловмисники здійснювали атаки вірусом-вимагачем на компанії в країнах Європи та Америки. Для відновлення доступу до зашифрованих даних вимагали викуп у криптовалюті.

Фігуранти отримували контроль над комп'ютерними системами компаній, використовуючи їх уразливості.

"До складу угруповання входило 11 осіб. Двоє з них здійснювали безпосереднє поширення шкідливого програмного забезпечення, частина підтримували роботу серверів і допомагали виводити гроші, отримані незаконним шляхом", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що ущерб, нанесений потерпілим, сягає 120 млн доларів. Серед постраждалих - компанії Франції, Норвегії, Німеччини, Швейцарії, Нідерландів, Великобританії та Сполучених Штатів.

Із залученням спецпідрозділу ТОР правоохоронці провели 28 обшуків за місцями проживання фігурантів та в їхніх автомобілях. Обшуки проходили на території Києва, Київської, Волинської, Тернопільської, Харківської, Запорізької та Донецької областей. Одночасно був проведений обшук у Швейцарії в приміщенні спільника угруповання.

За результатами, поліція вилучила комп'ютерну техніку, жорсткі диски, мобільні телефони, банківські картки, автомобілі.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку), ч. 4 ст. 189 (вимога), за ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Киберполиция
NEWS
Київ йде на локдаун. Скільки може тривати тотальний карантин
Київ йде на локдаун. Скільки може тривати тотальний карантин
DAILY
Борис Філатов: Владі вистачило мудрості, щоб далі не з'ясовувати стосунки з місцевими елітами
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Борис Філатов: Владі вистачило мудрості, щоб далі не з'ясовувати стосунки з місцевими елітами