Атакували компанії з США та Європи. В Україні накрили банду хакерів-вимагачів
В Україні кіберполіція викрила злочинне угруповання, яке здійснило кібератаки на понад 50 компаній по всьому світу. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу кіберполіції.
За даними правоохоронців, зловмисники здійснювали атаки вірусом-вимагачем на компанії в країнах Європи та Америки. Для відновлення доступу до зашифрованих даних вимагали викуп у криптовалюті.
Фігуранти отримували контроль над комп'ютерними системами компаній, використовуючи їх уразливості.
"До складу угруповання входило 11 осіб. Двоє з них здійснювали безпосереднє поширення шкідливого програмного забезпечення, частина підтримували роботу серверів і допомагали виводити гроші, отримані незаконним шляхом", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що ущерб, нанесений потерпілим, сягає 120 млн доларів. Серед постраждалих - компанії Франції, Норвегії, Німеччини, Швейцарії, Нідерландів, Великобританії та Сполучених Штатів.
Із залученням спецпідрозділу ТОР правоохоронці провели 28 обшуків за місцями проживання фігурантів та в їхніх автомобілях. Обшуки проходили на території Києва, Київської, Волинської, Тернопільської, Харківської, Запорізької та Донецької областей. Одночасно був проведений обшук у Швейцарії в приміщенні спільника угруповання.
За результатами, поліція вилучила комп'ютерну техніку, жорсткі диски, мобільні телефони, банківські картки, автомобілі.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку), ч. 4 ст. 189 (вимога), за ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.