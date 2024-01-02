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Атаки по Україні показують справжні наміри РФ: Мішель про "мирні переговори" щодо війни

Вівторок 02 січня 2024 17:00
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Атаки по Україні показують справжні наміри РФ: Мішель про "мирні переговори" щодо війни Архівне фото: президент Європейської ради Шарль Мішель (Thierry Monasse/Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Атаки РФ щодо України стають більш цинічними. Москва не зацікавлена в мирних переговорах щодо врегулювання війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Європейської ради Шарля Мішеля.

"Якщо хтось вірить чуткам про те, що Росія щиро зацікавлена в мирних переговорах, то рекордна кількість безпілотників, випущених по Україні за останні 24 години, показує справжні наміри Москви", - йдеться в заяві.

Мішель додав, що атаки стають ще більш цинічними, якщо врахувати, що їхня інтенсивність збігається з новорічними святами.

"Дух України не може бути зломлений. ЄС підтримує", - написав президент Євроради.

Масований удар росіян

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 2 січня, намагалися атакувати Україну ракетами та дронами-камікадзе "Шахед".

Головною ціллю ракетного удару став Київ. Ворог запустив по столиці велику кількість крилатих ракет, а також 10 гіперзвукових ракет "Кинджал".

Сили протиповітряної оборони змогли збити 72 російські ракети. Внаслідок падіння уламків у Києві є постраждалі.

Більш детально про наслідки удару можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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