Атаки на сирийскую провинцию Идлиб: Турция вызвала посла РФ
Министерство иностранных дел Турции вызвало посла РФ в Анкаре Алексея Ерхова. Ведомство выразило российской стороне обеспокоенность по поводу нападений на северо-западную сирийскую провинцию Идлиб и зону операции турецких войск, размещенных на севере Сирии.
Об этом сообщает Hurriyet.
Как сообщается, российской стороне указали на то, что эти нападения угрожают стабильности и безопасности в районах, определенных зоной деэскалации соответствии с соглашением между Россией и Турцией.
Кроме того, Соединенные Штаты осудили сообщение об артиллерийских атаках режима Асада и российских авиаударах, в результате которых погибли мирные жители в западном Алеппо и Идлибе.
Сообщается об артиллерийском обстреле хирургической больницы Аль-Атареб на западе Алеппо. Тогда погибли несколько пациентов, в том числе ребенок, и были ранены более десятка медицинских работников.
Также российские военные нанесли авиаудары в Идлибе вблизи пограничного перехода Баб-эль-Хава с Турцией.
"Баб-эль-Хава остается единственным санкционированным ООН гуманитарным пунктом пересечения границы в Сирии... Гражданские лица, включая гражданский медицинский персонал и учреждения, никогда не должны быть объектом военных действий. Это насилие должно прекратиться - мы повторяем наш призыв к общенациональному режиму прекращения огня", - говорится в сообщении МИД Турции.
Напомним, ранее сообщалось, что в Сирии на севере провинции Алеппо произошел ракетный обстрел нефтяных автоцистерн. В ходе обстрела произошел пожар.