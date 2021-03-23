Атаки на сирийскую провинцию Идлиб: Турция вызвала посла РФ

Министерство иностранных дел Турции вызвало посла РФ в Анкаре Алексея Ерхова. Ведомство выразило российской стороне обеспокоенность по поводу нападений на северо-западную сирийскую провинцию Идлиб и зону операции турецких войск, размещенных на севере Сирии.

Как сообщается, российской стороне указали на то, что эти нападения угрожают стабильности и безопасности в районах, определенных зоной деэскалации соответствии с соглашением между Россией и Турцией.

Кроме того, Соединенные Штаты осудили сообщение об артиллерийских атаках режима Асада и российских авиаударах, в результате которых погибли мирные жители в западном Алеппо и Идлибе.

Сообщается об артиллерийском обстреле хирургической больницы Аль-Атареб на западе Алеппо. Тогда погибли несколько пациентов, в том числе ребенок, и были ранены более десятка медицинских работников.

Также российские военные нанесли авиаудары в Идлибе вблизи пограничного перехода Баб-эль-Хава с Турцией.

"Баб-эль-Хава остается единственным санкционированным ООН гуманитарным пунктом пересечения границы в Сирии... Гражданские лица, включая гражданский медицинский персонал и учреждения, никогда не должны быть объектом военных действий. Это насилие должно прекратиться - мы повторяем наш призыв к общенациональному режиму прекращения огня", - говорится в сообщении МИД Турции.