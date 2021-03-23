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Атаки на сирійську провінцію Ідліб: Туреччина викликала посла РФ

Новость на русском → Анкара, Вівторок 23 березня 2021 16:12
Атаки на сирійську провінцію Ідліб: Туреччина викликала посла РФ Фото: Олексій Єрхов (trt.net.tr)
Автор: Андрій Козловський

Міністерство закордонних справ Туреччини викликало посла РФ в Анкарі Олексія Ерхова. Відомство висловило російській стороні стурбованість з приводу нападів на північно-західну сирійську провінцію Ідліб і зону операції турецьких військ, розміщених на півночі Сирії.

Про це повідомляє Hurriyet.

Як повідомляється, російській стороні вказали на те, що ці напади загрожують стабільності і безпеки в районах, визначених зоною деескалації згідно з угодою між Росією і Туреччиною.

Крім того, Сполучені Штати засудили повідомлення про артилерійських атаках режиму Асада і російські авіаудари, в результаті яких загинули мирні жителі в західному Алеппо та Ідліб.

Повідомляється про артилерійські обстріли хірургічної лікарні Аль-Атареб на заході Алеппо. Тоді загинули кілька пацієнтів, в тому числі дитина, і були поранені більше десятка медичних працівників.

Також російські військові нанесли авіаудари в Ідлібі поблизу прикордонного переходу Баб-ель-Хава з Туреччиною.

"Баб ель-Хава залишається єдиним санкціонованим ООН гуманітарним пунктом перетину кордону в Сирії... Цивільні особи, включаючи цивільний медичний персонал та установи, ніколи не повинні бути об'єктом воєнних дій. Це насильство повинно припинитися - ми повторюємо наш заклик до загальнонаціонального режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні МЗС Туреччини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сирії на півночі провінції Алеппо стався ракетний обстріл нафтових автоцистерн. В ході обстрілу сталася пожежа.

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