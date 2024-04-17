Атаки росіян на сході навряд чи закінчаться у найближчому майбутньому, незважаючи на їхні проблеми, - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW .

Представник Національної гвардії України полковник Руслан Музичук заявив, що російські війська на сході України останнім часом не використовували великих підрозділів для проведення штурмів, а натомість використовують групи, розділені на два загони, посилені бронетехнікою, для проведення наземних атак.

За словами представника, російські війська також використовують невеликі транспортні засоби без захисту для швидкого підходу до українських позицій та створюють умови для подальшої групи російської піхоти для забезпечення безпеки цих позицій.

Прес-офіцер української 26-ї артилерійської бригади Олег Калашніков заявив, що російські сили на Бахмутському напрямку не проводять наземних атак розміром з батальйон, тому що українські безпілотники негайно виявляють їх, і що натомість російські сили використовують групи розміром максимум рота.

Калашніков заявив, що російські війська на Бахмутському напрямку страждають від низького бойового духу, а також використовують загороджувальні загони, щоб перешкодити відступу російських солдатів.

Російські війська раніше використовували масові фронтальні атаки під керівництвом піхоти при захопленні Бахмута і на початку російських зусиль із захоплення Авдіївки, але, схоже, останнім часом російські війська перейшли до використання невеликих груп піхоти для проведення наземних атак.

Російські джерела також нещодавно вказали, що російські війська страждали від виснаження і їм не вистачало ротації, але їм довелося боротися на нових рубежах на захід від Авдіївки після захоплення Авдіївки Росією.

ISW раніше (і не завжди точно) оцінював, наскільки низький моральний дух та виснаження російських вплинули на перспективи російських наступальних операцій, але поточна нестача матеріальних коштів в Україні може ускладнити українським силам захист від російських військ - навіть тих, що виснажені та невмотивовані. ISW продовжує оцінювати, що можливості Росії щодо використання вразливостей України будуть розширюватися в міру збереження нестачі української техніки.