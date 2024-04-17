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Атаки россиян на востоке вряд ли закончатся в ближайшем будущем, несмотря на их проблемы, - ISW

Среда 17 апреля 2024 06:45
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Атаки россиян на востоке вряд ли закончатся в ближайшем будущем, несмотря на их проблемы, - ISW Фото: иллюстративная фотография (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

Российские войска страдают от низкого боевого духа,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Представитель Национальной гвардии Украины полковник Руслан Музычук заявил, что российские войска на востоке Украины в последнее время не использовали крупные подразделения для проведения штурмов, а вместо этого используют группы, разделенные на два отряда, усиленные бронетехникой, для проведения наземных атак.

По словам представителя, российские войска также используют небольшие транспортные средства без защиты для быстрого подхода к украинским позициям и создают условия для последующей группы российской пехоты для обеспечения безопасности этих позиций.

Пресс-офицер украинской 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников заявил, что российские силы на Бахмутском направлении не проводят наземных атак размером с батальон, потому что украинские беспилотники немедленно обнаруживают их, и что вместо этого российские силы используют группы размером максимум с роту.

Калашников заявил, что российские войска на Бахмутском направлении страдают от низкого боевого духа, а также используют заградительные отряды, чтобы помешать отступлению российских солдат.

Российские войска ранее использовали массовые фронтальные атаки под руководством пехоты при захвате Бахмута и в начале российских усилий по захвату Авдеевки, но, похоже, в последнее время российские войска перешли к использованию небольших групп пехоты для проведения наземных атак.

Российские источники также недавно указали, что российские войска страдали от истощения и им не хватало ротации, но им пришлось продолжать сражаться на новых рубежах к западу от Авдеевки после захвата Авдеевки Россией.

ISW ранее (и не всегда точно) оценивал, насколько низкий моральный дух и истощение русских повлияли на перспективы российских наступательных операций, но текущая нехватка материальных средств на Украине может затруднить украинским силам защиту от российских войск - даже тех, которые истощены и немотивированы. ISW продолжает оценивать, что возможности России по использованию уязвимостей Украины будут расширяться по мере сохранения нехватки украинской техники

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