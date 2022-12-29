Атаки дронами та обстріли: яка ситуація у Дніпропетровській області

Повітряні сили збили усі п'ять "Шахедів".

Вночі російські окупаційні війська тричі накрили вогнем область із важкої артилерії. Снаряди прилетіли до Нікополя та Марганецької громади.

Окупанти обстріляли Нікопольський район / t.me/dnipropetrovskaODA

Внаслідок обстрілів побито багатоповерхівку, кілька приватних будинків та кілька ліній електропередач.

Унаслідок атаки пошкоджені будинки і ЛЕП / t.me/dnipropetrovskaODA

Нагадаємо, Повітряні сили вночі збили п'ять дронів-камікадзе у Харківській області.

Пізніше в Генштабі повідомили, що Силами оборони та Повітряними силами всього було збито 11 дронів.

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