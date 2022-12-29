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Атаки дронами та обстріли: яка ситуація у Дніпропетровській області

Фото: окупанти вночі обстріляли Дніпропетровську область (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські війська атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе та важкою артилерією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Повітряні сили збили усі п'ять "Шахедів".

Вночі російські окупаційні війська тричі накрили вогнем область із важкої артилерії. Снаряди прилетіли до Нікополя та Марганецької громади.

Окупанти обстріляли Нікопольський район / t.me/dnipropetrovskaODA

Внаслідок обстрілів побито багатоповерхівку, кілька приватних будинків та кілька ліній електропередач.

Унаслідок атаки пошкоджені будинки і ЛЕП / t.me/dnipropetrovskaODA

Нагадаємо, Повітряні сили вночі збили п'ять дронів-камікадзе у Харківській області.

Пізніше в Генштабі повідомили, що Силами оборони та Повітряними силами всього було збито 11 дронів.

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Дніпропетровська область