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Атака на завод "Олейна" у Дніпрі: у компанії розповіли подробиці

21:33 16.11.2026 Пн
1 хв
aimg Іван Носальський aimg Марія Кучерявець
Ілюстративне фото: Росія вдарила по Дніпру (Getty Images)

Російські окупанти вкотре вдарили по заводу "Олейна" у Дніпрі. На щастя, постраждалих внаслідок атаки немає.

Про це РБК-Україна повідомили в американській компанії Bunge, яка володіє заводом.

"В результаті атаки безпілотників на Дніпро 16 листопада було пошкоджено частину виробничого об'єкту нашої компанії в місті. Ніхто зі співробітників не постраждав", - наголосили в Bunge.

У компанії зазначили, що на момент атаки підприємство не працювало.

Масштаби ушкоджень продовжують оцінювати.

Удар по "Олейні"

Нагадаємо, раніше про російський удар по заводу "Олейна" у Дніпрі заявив мер міста Борис Філатов. За його словами, це була вже третя атака на підприємство під час війни.

Він наголосив, що цей завод належить американській компанії.

До речі, також росіяни атакували енергетичні об'єкти на Дніпропетровщині. За даними ДТЕК, внаслідок таких ударів Дніпро повністю залишився без світла.

У компанії зазначали, що насамперед електропостачання повертають для тепло- та водопостачання.

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