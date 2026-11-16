Атака на завод "Олейна" у Дніпрі: у компанії розповіли подробиці

"В результаті атаки безпілотників на Дніпро 16 листопада було пошкоджено частину виробничого об'єкту нашої компанії в місті. Ніхто зі співробітників не постраждав", - наголосили в Bunge.

У компанії зазначили, що на момент атаки підприємство не працювало.

Масштаби ушкоджень продовжують оцінювати.

Удар по "Олейні"

Нагадаємо, раніше про російський удар по заводу "Олейна" у Дніпрі заявив мер міста Борис Філатов. За його словами, це була вже третя атака на підприємство під час війни.

Він наголосив, що цей завод належить американській компанії.

До речі, також росіяни атакували енергетичні об'єкти на Дніпропетровщині. За даними ДТЕК, внаслідок таких ударів Дніпро повністю залишився без світла.