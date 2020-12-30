Атака на самолет в Йемене: погибли почти 30 человек

По меньшей мере 27 человек погибли в результате атаки на международный аэропорт Адена в Йемене. Также еще десятки человек пострадали.

Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Три минометных снаряда разорвались сегодня в аэропорту города Адена одновременно с прилетом министров нового правительства Йемена.

В частности, мины угодили в зал прилета, еще один из снарядов упал на взлетно-посадочной полосе.

Ранее сообщалось, взрыв произошел внутри терминала аэропорта Аден до высадки министров из самолета.

Отметим, в декабре президент Йемена Абду Раббу Мансур Хади, который находится в Саудовской Аравии, назначил новое правительство из 24 министров.

Напомним, в Нэшвилле (штат Теннесси) произошел взрыв автомобиля в центре города. В результате инцидента пострадали три человека. Представитель местной полиции Дон Аарон заявил, что следствие считает случившееся преднамеренным взрывом.