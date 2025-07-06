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Атака РФ на село Битиця в Сумській області: кількість загиблих зросла до 2

Неділя 06 липня 2025 22:57
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Атака РФ на село Битиця в Сумській області: кількість загиблих зросла до 2 Фото: крім двох загиблих, одна людина постраждала (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні, 6 липня, російські окупанти обстріляли село Битиця, що в Сумській області. Наразі відомо, що кількість загиблих зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Олег Григорова.

"Кількість загиблих унаслідок обстрілу Битицького старостату зросла На жаль, маємо підтвердження про двох загиблих. Це цивільні чоловіки. Мої щирі співчуття рідним і близьким", - написав Григоров.

Крім того він додав, що до медиків звернувся ще один мешканець - із гострою реакцією на стрес.

Як поінформував глава ОВА, ворог протягом доби системно атакував Битицький старостинський округ. Зокрема, були авіабомби, дрони і ракетний удар.

"Це цинічний терор, спрямований проти мирного населення", - наголосив він.

Обстріл Битицького старостату

Нагадаємо, що внаслідок сьогоднішніх ударів у селі Битиця були не лише загиблі та постраждалі, але й пошкоджено десятки будинків. Причому деякі з них зруйновані, про що повідомляв начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

"У результаті сьогоднішніх атак пошкоджено 25 будинків, із них 5 - повністю зруйновано. Проводиться гасіння пожеж. На жаль, загинула одна людина, одна поранена. Ліквідація наслідків продовжується. Під завалами можуть бути люди", - писав він.

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