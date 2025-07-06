Атака РФ на село Битиця в Сумській області: кількість загиблих зросла до 2

Сьогодні, 6 липня, російські окупанти обстріляли село Битиця, що в Сумській області. Наразі відомо, що кількість загиблих зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Олег Григорова.

"Кількість загиблих унаслідок обстрілу Битицького старостату зросла На жаль, маємо підтвердження про двох загиблих. Це цивільні чоловіки. Мої щирі співчуття рідним і близьким", - написав Григоров.

Крім того він додав, що до медиків звернувся ще один мешканець - із гострою реакцією на стрес.

Як поінформував глава ОВА, ворог протягом доби системно атакував Битицький старостинський округ. Зокрема, були авіабомби, дрони і ракетний удар.

"Це цинічний терор, спрямований проти мирного населення", - наголосив він.