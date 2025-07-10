Атака РФ на Київ: у Подільському районі майже повністю знищено амбулаторію

Нічна атака РФ на Київ

Нагадаємо, що цієї ночі основою ціллю ворожої атаки став Київ. Ворог запустив в напрямку столиці багато дронів, а також двічі випустив ракети - спочатку балістичні, потім крилаті.

Внаслідок ворожої атаки наслідки зафіксовано у шести районах міста. Зокрема, були пошкоджені будинки, фіксувалися пожежі і не тільки. Найбільші пошкодження - у Шевченківському.

Також за останніми даними відомо, що у місті постраждали 16 людей, і двоє загинули.

Детальніше про наслідки ворожої атаки на столицю - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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