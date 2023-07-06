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Атака на Львів: з-під завалів дістали тіло ще одної жертви

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Львів, Четвер 06 липня 2023 15:37
Атака на Львів: з-під завалів дістали тіло ще одної жертви Фото: росіяни обстріляли Львів (facebook com MVS LVIV )
Автор: Каріна Левицька

Російські військові здійснили ракетну атаку на цивільну інфраструктуру Львова. Кількість жертва вже зросла до п'яти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.

Сьогодні вночі Львів зазнав наймасштабнішої ракетної атаки на цивільну інфраструктуру з початку повномасштабного вторгнення Росії. В результаті ворожого обстрілу є загиблі та поранені.

За словами глави ОВА, кількість загиблих через нічний ракетний удар по Львову зросла до п’яти.

"З-під завалів дістали тіло жінки. Щирі співчуття рідним. Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії", - пояснив він.

Ситуація у Львові

Вночі у четвер, 6 липня, у Львові пролунали вибухи. Росія атакувала обласний центр ракетами "Калібр", які потрапили до житлової багатоповерхівки. Сили ППО збили 7 із 10 ворожих ракет.

Про все що відомо про нічну атаку РФ на Львів можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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Львів Війна Росії проти України
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