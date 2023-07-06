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Атака на Львов: из-под завалов достали тело еще одной жертвы

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Львов, Четверг 06 июля 2023 15:37
Атака на Львов: из-под завалов достали тело еще одной жертвы Фото: россияне обстреляли Львов (facebook com MVS LVIV)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные совершили ракетную атаку на гражданскую инфраструктуру Львова. Количество жертва уже возросло до пяти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.

Сегодня ночью Львов подвергся самой масштабной ракетной атаке на гражданскую инфраструктуру с начала полномасштабного вторжения России. В результате вражеского обстрела есть погибшие и раненые.

По словам главы ОГА, количество погибших из-за ночного ракетного удара по Львову возросло до пяти.

"Из-под завалов достали тело женщины. Искренние соболезнования родным. Спасатели продолжают работать на месте трагедии", - пояснил он.

Ситуация во Львове

Ночью в четверг, 6 июля, во Львове раздались взрывы. Россия атаковала областной центр ракетами "Калибр", попавшими в жилую многоэтажку. Силы ПВО сбили 7 из 10 вражеских ракет.

Все что известно о ночной атаке РФ на Львов можно узнать в материале РБК-Украина.

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