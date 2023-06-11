UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Атака на корабель РФ. Росіяни показали відео знищення дронів, але є нюанс

Фото: розвідувальний корабель "Приазов'я" (wikipedia)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство оборони РФ опублікувало відео знищення дронів, які нібито атакували розвідувальний корабель "Приазов'я".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Міноборони РФ у Telegram.

В оборонному відомстві заявили, що нібито знищили шість дронів, які атакували російський корабель, однак на відео показали знищення лише одного.

На відео також видно і назву дрона "Кіт і Єнот". Зазначимо, що раніше Monobank зібрав 40 млн гривень на морські дрони. Співзасновник банку Олег Гороховський повідомляв, що називатися вони будуть Monobank, "Банка", "Кешбек" і "Кіт і Єнот".

Атака на корабель "Приазов'я"

Міноборони РФ заявляло, що ЗСУ нібито атакували шістьма морськими швидкохідними безекіпажними катерами корабель.

Водночас у відомстві повідомляли, що атака нібито була успішно відбита, а всі дрони були знищені "зі штатного озброєння російського корабля за 300 кілометрів на південний схід від Севастополя".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна Росії проти України