Атака на Київ: уламки ракет впали у двох районах столиці

Як повідомляється, в Оболонському районі міста уламки впали на територію дитячої лікарні. Пошкоджень, загорання та потерпілих немає.

Також уламки були зафіксовані в одному з житлових масивів району. Екстрені служби обстежили ситуацію. Наразі загорання ліквідовано. Інформації про потерпілих та травмованих немає.

Ракетна атака РФ на Київ

Нагадаємо, сьогодні в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу.

Повітряні сили повідомили, що зафіксовано пуски ракет Х-47М2 "Кинджал" із МіГ-31К у напрямку Київської області. Незабаром у Києві повідомили про кілька вибухів, працювала ППО.

У Вінницькій та Хмельницькій областях також повідомили про вибухи.

Згодом місцева влада повідомила про падіння уламків на територію однієї з дитячих лікарень столиці в Оболонському районі Києва. Крім того, в цьому районі уламки впали на вулиці Богатирській, де пошкоджений дах приватного будинку.

Детальніше про сьогоднішню масштабну тривогу в країні читайте в матеріалі РБК-Україна.