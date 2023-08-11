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Атака на Київ: уламки ракет впали у двох районах столиці

Фото: під час атаки на Київ уламки ракет впали у двох районах міста (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Під час сьогоднішньої ракетної атаки Росії на Київ падіння уламків зафіксували у Дніпровському та Оболонському районах міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Як повідомляється, в Оболонському районі міста уламки впали на територію дитячої лікарні. Пошкоджень, загорання та потерпілих немає.

Також уламки були зафіксовані в одному з житлових масивів району. Екстрені служби обстежили ситуацію. Наразі загорання ліквідовано. Інформації про потерпілих та травмованих немає.

Ракетна атака РФ на Київ

Нагадаємо, сьогодні в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу.

Повітряні сили повідомили, що зафіксовано пуски ракет Х-47М2 "Кинджал" із МіГ-31К у напрямку Київської області. Незабаром у Києві повідомили про кілька вибухів, працювала ППО.

У Вінницькій та Хмельницькій областях також повідомили про вибухи.

Згодом місцева влада повідомила про падіння уламків на територію однієї з дитячих лікарень столиці в Оболонському районі Києва. Крім того, в цьому районі уламки впали на вулиці Богатирській, де пошкоджений дах приватного будинку.

Детальніше про сьогоднішню масштабну тривогу в країні читайте в матеріалі РБК-Україна.

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