Атака на Київ та область: в ДСНС уточнили кількість загиблих

У Києві та області тривають рятувальні роботи після масованого удару. За даними ДСНС, загинули щонайменше шість людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівниці прес-служби ДСНС Світлани Водолаги.
Внаслідок ранкової комбінованої атаки Росії на Київ та Київську область зросла кількість жертв.
За даними пресслужби ДСНС, станом на зараз у столиці загинули щонайменше п’ятеро людей, ще 13 отримали поранення.
"Тільки що стало відомо, от прям зараз, що ми маємо вже в цьому будинку, на жаль, 5 загиблих. 10 людей ми врятували", – повідомила Водолага.
За її словами, рятувальні роботи тривають одразу на трьох локаціях у Києві. У них задіяно понад 260 фахівців і 60 одиниць техніки.
Також атака зачепила Київщину. Тут, за попередніми даними, загинула одна людина, ще восьмеро постраждали.
Роботи тривають у двох локаціях області. До ліквідації наслідків залучено близько 90 рятувальників і 20 одиниць техніки.
У ДСНС не виключають, що кількість постраждалих може зрости, оскільки частина людей звертається до медзакладів самостійно.
Станом на 8:30 мер міста Віталій Кличко повідомив вже про 6 загиблих в Шевченківському районі. Пошуково-рятувальна операція триває.
Раніше голова Київської ОВА Микола Калашник повідомляв, що внаслідок ворожої атаки пошкодження зафіксували у трьох районах Київської області.
На той момент офіційно підтверджувалася загибель однієї жінки та щонайменше двох постраждалих, яких госпіталізували.
Також вночі російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ - застосували як дрони-камікадзе, так і ракети.
Столиця зазнала руйнувань у кількох районах, є значні пошкодження інфраструктури, загиблі та поранені.
Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.