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Атака на Київ та область: в ДСНС уточнили кількість загиблих

Фото: шестеро загиблих після обстрілу Києва та області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко

У Києві та області тривають рятувальні роботи після масованого удару. За даними ДСНС, загинули щонайменше шість людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівниці прес-служби ДСНС Світлани Водолаги.

Внаслідок ранкової комбінованої атаки Росії на Київ та Київську область зросла кількість жертв.

За даними пресслужби ДСНС, станом на зараз у столиці загинули щонайменше п’ятеро людей, ще 13 отримали поранення.

"Тільки що стало відомо, от прям зараз, що ми маємо вже в цьому будинку, на жаль, 5 загиблих. 10 людей ми врятували", – повідомила Водолага.

За її словами, рятувальні роботи тривають одразу на трьох локаціях у Києві. У них задіяно понад 260 фахівців і 60 одиниць техніки.

Також атака зачепила Київщину. Тут, за попередніми даними, загинула одна людина, ще восьмеро постраждали.

Роботи тривають у двох локаціях області. До ліквідації наслідків залучено близько 90 рятувальників і 20 одиниць техніки.

У ДСНС не виключають, що кількість постраждалих може зрости, оскільки частина людей звертається до медзакладів самостійно.

Станом на 8:30 мер міста Віталій Кличко повідомив вже про 6 загиблих в Шевченківському районі. Пошуково-рятувальна операція триває.

Обстріл Київської області та Києва

Раніше голова Київської ОВА Микола Калашник повідомляв, що внаслідок ворожої атаки пошкодження зафіксували у трьох районах Київської області.

На той момент офіційно підтверджувалася загибель однієї жінки та щонайменше двох постраждалих, яких госпіталізували.

Також вночі російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ - застосували як дрони-камікадзе, так і ракети.

Столиця зазнала руйнувань у кількох районах, є значні пошкодження інфраструктури, загиблі та поранені.

Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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