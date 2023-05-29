Атака на Київ: перші подробиці про наслідки падіння уламків

У Києві уламки збитих протиповітряною обороною ворожих цілей впали на низку локацій, і в результаті сталася пожежа, є руйнування.
Що відомо про наслідки - у матеріалі РБК-Україна.
Як поінформував мер столиці Віталій Кличко, падіння уламків зафіксовано у Голосіївському, Подільському та Святошинському районах Києва.
На місця події відправлено екстрені служби.
У Подільському районі, за попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків сталося займання приватного будинку.
"На всіх місцях викликів, куди поїхали столичні медики, потерпілих попередньо не виявлено", - наголосив він.
Також Кличко додав, що у Святошинському районі, де уламки впали на відселену будівлю, рятувальники ліквідують пожежу.
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