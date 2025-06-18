Атака дронів на Запоріжжя: наслідки удару

Так, у ніч на 18 червня Запоріжжя знову зазнало удару з боку російських окупаційних сил. За попередніми даними, ворог застосував тринадцять безпілотників для атаки на обласний центр.

Внаслідок обстрілу виникло три пожежі, площею 100, 300 та 800 м. кв.

Осколками та вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки - у багатьох з них вибиті вікна. Також знищено кілька приватних автомобілів.

"Вибиті вікна у багатоповерхівках, згорілі авто, пожежі у складських приміщеннях - Запоріжжя оговтується після нальоту БпЛА", - йдеться у публікації Івана Федорова.

Станом на ранок інформації про загиблих чи постраждалих не надходило. Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу, а місцева влада документує пошкодження.

У ДСНС також зазначили, що в результаті ударів сталася пожежа трьох виробничих будівель на загальній площі 800 кв.м та 47 автомобілів на відкритому майданчику. Рятувальники ліквідували загоряння, провели розбір та проливку конструкцій.