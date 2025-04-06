UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Атака балістики на Київську область: постраждала людина, уточнено наслідки

Фото: в Київській області через атаку балістики 6 квітня постраждала людина (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Унаслідок атаки балістикою на Київську область постраждала одна людина. Також уточнено дані про наслідки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської ОВА Миколи Калашника.

За оновленою інформацією унаслідок атаки на Київську область, у Фастівському районі постраждала людина. 

"Під час загорання приватного будинку чоловік 1980 року народження отримав опіки рук. Медична допомога надана на місці. Від госпіталізації відмовися. Пожежа будинку ліквідована", - розповів він.

Також до пошкоджених будівель авторемонтного підприємства та АЗС у Броварському районі додалися автомийка та СТО. 

"Кількість пошкоджених автомобілів зросла до 10", - додав Калашник.

Атака балістики на Київ і область

Зранку 6 квітня російські війська атакували Україну дронами та ракетами. Зокрема, на Київ та область окупанти спрямували шість балістичних ракет. Одну з них вдалося збити.

Тривогу через загрозу балістики оголосили близько п'ятої ранку. У Києві гриміли сильні вибухи через ракетну небезпеку. У підсумку, пошкодження було зафіксовано в кількох районах. У Дарницькому, крім руйнувань, три людини постраждали, одна загинула. Чоловік опинився в районі епіцентру вибуху.

Додамо, що крім Києва та області, росіяни атакували Миколаїв, Суми, Харківську область. Детальніше про наслідки - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївКиївська областьобстріл Києва