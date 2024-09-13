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АСВІО Банк підписав договір стратегічного партнерства з Visa

Фото: АСВІО Банк підписав договір стратегічного партнерства з Visa (прес-служба компанії)
Автор: Олександр Мороз

Український банк АСВІО Банк оголосив про підписання договору стратегічного партнерства з лідером у сфері цифрових платежів Visa. Ця співпраця має на меті впровадження інноваційних фінансових рішень, які не тільки підвищать якість обслуговування клієнтів, але й сприятимуть подальшому розвитку цифрових технологій у банківській сфері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Партнерство з Visa відкриває для нас нові горизонти у сфері діджиталізації банківських послуг. Ми прагнемо створювати сучасні рішення, що відповідають найвищим стандартам світового фінансового ринку. Співпраця з Visa дозволить нам забезпечити ще більш комфортний і безпечний доступ до фінансових послуг для наших клієнтів", - заявив голова правління АСВІО Банку Євген Шуліка:

Visa, відома своїми передовими технологіями у сфері безготівкових розрахунків, активно інвестує у розробку нових фінансових продуктів і рішень для банків та кінцевих користувачів. 

“Visa пропонує інноваційні рішення, які наші партнери успішно впроваджують, дозволяючи традиційним банкам перейти на цифрові послуги та реалізувати свій потенціал. Підписання договору про стратегічне партнерство є позитивним сигналом, що відображає технологічну готовність АСВІО Банку, їх відкритість та бажання розробляти нові продукти”, - зазначив cтарший директор, голова департаменту стратегічних партнерств, фінтеху та спільних проєктів Visa в Україні, Грузії, країнах СНД і Південно-Східній Європі.

За його словами, це відкриває двері для появи нових фінансових рішень, які задовольнятимуть зростаючі потреби споживачів та відповідатимуть глобальним тенденціям розвитку ринку.

Співпраця між АСВІО Банком та Visa стане важливим кроком на шляху до зміцнення позицій банку на українському ринку, а також підвищення рівня онлайн-банкінгу в Україні, забезпечуючи клієнтам доступ до новітніх фінансових технологій.

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