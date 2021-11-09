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Астронавты SpaceX вернулись на Землю после полугодовой миссии

Автор: Анна Полисученко

Четыре астронавта SpaceX вернулись на Землю после полугодовой миссии. Они возвращаются на борту космического корабля Crew Dragon.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter NASA.

Астронавты отстыковались от космической станции, к которой капсула Crew Dragon была прикреплена с апреля.

Космонавты приводнились возле побережья Флориды.

Команда SpaceX - Шейн Кимбро и Меган МакАртур из NASA, французский астронавт Томас Песке из Европейского космического агентства и Акихико Хошиде из Японии - возвращается на Землю до того, как следующий экипаж астронавтов смог добраться до МКС.

NASA и SpaceX надеются начать еще одну миссию на этой неделе.

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