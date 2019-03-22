Астронавты NASA начали выход в космос

Астронавты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Энн Макклейн и Ник Хейг в пятницу, 22 марта, начали 214-й выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения работ на внешней поверхности орбитального комплекса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прямую трансляцию на сайте NASA

Перед астронавтами поставлена задача продолжить начатые в январе 2017 года работы по модернизации энергетического оборудования станции. За 6,5 часа они должны будут установить три блока адаптеров и подключить к ним новые литий-ионные аккумуляторы, которые заряжаются от одной из солнечных батарей МКС. Каждый из аккумуляторов имеет массу около 150 кг.

Напомним, 2 марта SpaceX запустила в космос первый частный корабль. Корабль Crew Dragon должен в полностью автоматическом режиме пристыковаться к Международной космической станции 3 марта в 10:00 по киевскому времени.

Глава NASA заявил, что запуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX стал революцией на пути к полетам на Луну и Марс. По его словам, запуск Crew Dragon, который предназначен для пилотируемых полетов, является революционным шагом на пути к полетам на Луну и Марс.