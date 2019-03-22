У астронавтів NASA виникли проблеми в космосі

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Проблеми виникли при монтажі одного з нових акумуляторів для сонячних батарей

В час виходу в п'ятницю у відкритий космос з борту Міжнародної космічної станції (МКС) у американських астронавтів NASA виникли технічні проблеми. Про це повідомляє прес-служаба NASA.

Повідомляється, що проблеми виникли при монтажі одного з нових акумуляторів для сонячних батарей. Через застряглий гвинт їм деякий час не вдавалося зняти одну з адаптованих панелей для підключення акумулятора, що зберігався на зовнішній складської платформі МКС.

За словами астронавтів, після кількох безрезультатних спроб їм довелося з силою відгвинтити панель. Після успішного відділення панелі астронавти продовжили монтаж третього і останнього в рамках завдання акумулятора на опорному сегменті P4 ферми МКС, до якої кріпиться пара сонячних панелей.

Нагадаємо, космонавтів Національного управління по аеронавтиці і дослідженню космічного простору Енн Макклейн і Нік Хейг в п'ятницю, 22 березня, почали 214-й вихід у відкритий космос з борту Міжнародної космічної станції для проведення робіт на зовнішній поверхні орбітального комплексу.

Зазначимо, 2 березня SpaceX запустила в космос перший приватний корабель.