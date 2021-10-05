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AstraZeneca намерена зарегистрировать в США новый препарат антител против COVID-19

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Украина, Вторник 05 октября 2021 12:41
AstraZeneca намерена зарегистрировать в США новый препарат антител против COVID-19 Фото: AstraZeneca разработала новый препарат антител против COVID-19 (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca обратилась в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США с просьбой предоставить разрешение на экстренное использование нового препарата антител. Препарат снижает риск развития у людей каких-либо симптомов COVID на 77%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как отмечается в публикации, в то время как вакцины полагаются на активную иммунную систему для развития арсенала целевых антител и клеток, борющихся с инфекциями, новый препарат - это терапия антителами под названием AZD7442. Он содержит лабораторные антитела, предназначенные для того, чтобы оставаться в организме в течение месяцев, чтобы сдерживать вирус в случае инфекции.

AstraZeneca заявляет, что может помочь защитить людей, у которых может не быть достаточно сильного иммунного ответа на вакцины против COVID.

Разрешение на использование AZD7442 в США может стать большой победой для AstraZeneca, чья широко применяемая вакцина против COVID еще не одобрена в США, говорится в публикации.

Напомним, в сентябре в США провели новые клинические испытания, чтоб определить эффективность вакцины AstraZeneca. Отмечается, что прежние данные исследований, предоставленные британским производителем лекарств в марте, уже устарели. Исследование показало, что вакцина AstraZeneca продемонстрировала 74% эффективности в предотвращении симптоматических заболеваний.

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