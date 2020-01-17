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Ассоциация выступает за дальнейший пересмотр тарифов операторов ГРМ

Новости » Энергетика     17.01.2020 - 11:39
Ассоциация выступает за дальнейший пересмотр тарифов операторов ГРМ
Иллюстративное фото (УНИАН)

Процедура пересмотра тарифов операторов газораспределительных систем позволит избежать образования задолженности перед оператором ГТС

Ассоциация газового рынка поддерживает позицию руководителя ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" о необходимости включения в тарифы операторов газораспределительных систем объемов фактических производственно-технологических затрат природного газа. Об этом говорится в заявлении АГРУ.

"Основная проблема - в тариф не включены все объемы газа на производственно-технологические расходы, которые им (Операторам ГРМ, - ред) нужны", - отметил в своем недавнем интервью генеральный директор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

В АГРУ отметили, что с учетом последних изменений в законодательство, направленных на усиление независимости НКРЭКУ, процедура пересмотра тарифов операторов газораспределительных систем может занять не больше месяца и позволит избежать негативных последствий связанных с образованием задолженности перед оператором газотранспортной системы. "Недавний пересмотр тарифов позволил операторам ГРМ перейти к механизму закупки технологического газа на электронных биржевых торгах. Положительный эффект от таких закупок составляет экономию почти в 2000 гривен на закупке каждой тысячи кубометров по сравнению с вынужденным приобретением такого газа в Оператора ГТС", - говорится в заявлении.

Ассоциация выступает за дальнейший пересмотр тарифов операторов ГРМ

Как сообщили в Ассоциации, на сегодняшний день часть операторов ГРМ уже приобрела более 60 млн куб. м технологического газа на биржевых торгах, что позволило сэкономить около 100 млн гривен из средств тарифа. Дальнейшая возможность закупки технологического газа операторами ГРМ по конкурентным ценам зависит от учета в тарифах операторов ГРМ фактических технологических расходов газа, которые действующей структурой тарифа покрываются только на 65%.

"Как показывает практика закупок технологического газа операторами ГРМ на свободном конкурентном рынке, покрытие всех обоснованных затрат операторов ГРМ на самом деле позволяет последним экономить средства тарифа, а НКРЭКУ избегать необходимости предусматривать в будущем компенсации вынужденных закупок дорогого технологического газа у Оператора ГТС", - говорится в заявлении.

Ассоциация заявляет о полной поддержке позиции главы ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" господина Сергея Макогона, относительно того, что НКРЭКУ следует предусмотреть в тарифе операторов ГРМ затраты технологического газа в полном объеме.

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