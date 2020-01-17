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Асоціація виступає за подальший перегляд тарифів операторів ГРМ

Новини » Енергетика     17.01.2020 - 11:39
Асоціація виступає за подальший перегляд тарифів операторів ГРМ
Ілюстративне фото (УНІАН)

Процедура перегляду тарифів операторів газорозподільчих систем дозволить уникнути утворення заборгованості перед оператором ГТС

Асоціація газового ринку підтримує позицію керівника ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" щодо необхідності включення в тарифи операторів газорозподільчих систем обсягів фактичних виробничо-технологічних витрат природного газу. Про це йдеться в заяві АГРУ.

"Основна проблема - в тариф не включено всі обсяги газу на виробничо-технологічні витрати, які їм (Операторам ГРМ, - ред.) потрібні", - зазначив у своєму недавньому інтерв'ю генеральний директор ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" Сергій Макогон.

В АГРУ зазначили, що з урахуванням останніх змін до законодавства, спрямованих на посилення незалежності НКРЕКП, процедура перегляду тарифів операторів газорозподільчих систем може зайняти не більше місяця і дозволить уникнути негативних наслідків пов'язаних з утворенням заборгованості перед оператором газотранспортної системи. "Недавній перегляд тарифів дозволив операторам ГРМ перейти до механізму закупівлі технологічного газу на електронних біржових торгах. Позитивний ефект від таких закупівель становить економію майже у 2000 гривень на закупівлю кожної тисячі кубометрів порівняно з вимушеним придбанням такого газу в Оператора ГТС", - йдеться в заяві.

Асоціація виступає за подальший перегляд тарифів операторів ГРМ

Як повідомили в Асоціації, на сьогоднішній день частина операторів ГРМ уже придбала понад 60 млн куб. м технологічного газу на біржових торгах, що дозволило зекономити близько 100 млн гривень із коштів тарифу. Подальша можливість закупівлі технологічного газу операторами ГРМ за конкурентними цінами залежить від урахування в тарифах операторів ГРМ фактичних технологічних витрат газу, які діючою структурою тарифу покриваються тільки на 65%.

"Як показує практика закупівель технологічного газу операторами ГРМ на вільному конкурентному ринку, покриття всіх обґрунтованих витрат операторів ГРМ насправді дозволяє останнім економити кошти тарифу, а НКРЕКП уникати необхідності передбачати в майбутньому компенсації вимушених закупівель дорогого технологічного газу у Оператора ГТС", - йдеться в заяві

Асоціація заявляє про повну підтримку позиції глави ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" пана Сергія Макогона, щодо того, що НКРЕКП слід передбачити в тарифі операторів ГРМ витрати технологічного газу в повному обсязі.

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