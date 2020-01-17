Асоціація виступає за подальший перегляд тарифів операторів ГРМ

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Процедура перегляду тарифів операторів газорозподільчих систем дозволить уникнути утворення заборгованості перед оператором ГТС

Асоціація газового ринку підтримує позицію керівника ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" щодо необхідності включення в тарифи операторів газорозподільчих систем обсягів фактичних виробничо-технологічних витрат природного газу. Про це йдеться в заяві АГРУ.

"Основна проблема - в тариф не включено всі обсяги газу на виробничо-технологічні витрати, які їм (Операторам ГРМ, - ред.) потрібні", - зазначив у своєму недавньому інтерв'ю генеральний директор ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" Сергій Макогон.

В АГРУ зазначили, що з урахуванням останніх змін до законодавства, спрямованих на посилення незалежності НКРЕКП, процедура перегляду тарифів операторів газорозподільчих систем може зайняти не більше місяця і дозволить уникнути негативних наслідків пов'язаних з утворенням заборгованості перед оператором газотранспортної системи. "Недавній перегляд тарифів дозволив операторам ГРМ перейти до механізму закупівлі технологічного газу на електронних біржових торгах. Позитивний ефект від таких закупівель становить економію майже у 2000 гривень на закупівлю кожної тисячі кубометрів порівняно з вимушеним придбанням такого газу в Оператора ГТС", - йдеться в заяві.

Як повідомили в Асоціації, на сьогоднішній день частина операторів ГРМ уже придбала понад 60 млн куб. м технологічного газу на біржових торгах, що дозволило зекономити близько 100 млн гривень із коштів тарифу. Подальша можливість закупівлі технологічного газу операторами ГРМ за конкурентними цінами залежить від урахування в тарифах операторів ГРМ фактичних технологічних витрат газу, які діючою структурою тарифу покриваються тільки на 65%.

"Як показує практика закупівель технологічного газу операторами ГРМ на вільному конкурентному ринку, покриття всіх обґрунтованих витрат операторів ГРМ насправді дозволяє останнім економити кошти тарифу, а НКРЕКП уникати необхідності передбачати в майбутньому компенсації вимушених закупівель дорогого технологічного газу у Оператора ГТС", - йдеться в заяві

Асоціація заявляє про повну підтримку позиції глави ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" пана Сергія Макогона, щодо того, що НКРЕКП слід передбачити в тарифі операторів ГРМ витрати технологічного газу в повному обсязі.