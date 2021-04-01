Ассоциация "Укркокс" просит премьера не принимать проект закона о выбросах

Проект закона о выбросах (№ 4167) не может быть принят в текущей редакции, поскольку его нормы приведут к закрытию всех коксохимических предприятий и сокращению производства стали и чугуна.

Об этом говорится в открытом письме к премьер-министру Денису Шмыгалю от Украинской научно-промышленной ассоциации (УНПА) "Укркокс".

В ассоциации отмечают, что около 200 тысяч украинцев останутся без работы, а в крупных промышленных городах (Мариуполь, Запорожье, Кривой рог) значительно возрастет социальное напряжение. Именно поэтому проект должен быть доработан с учетом украинских реалий.

Как сказано в письме, большинство коксохимических батарей, которые построены в Украине, не исчерпали даже половину нормативного срока своей работы. Однако выполнить новые требования по выбросам, которые предусмотрены законопроектом №4167, и радикально уменьшить количество выбросов на этих батареях физически невозможно в силу технических особенностей.

"Эти батареи - агрегаты стоимостью 400-450 млн долларов. Достижения нормативов выбросов, заложенных в законе, возможно только при условии строительства новых коксовых батарей. А остановка батарей парализует всю коксохимическую отрасль Украины", - объясняют в Ассоциации.

Там подчеркивают: обеспечить импорт более чем 5 млн тонн кокса в год невозможно. Таким образом, остановка коксохимической отрасли повлечет за собой сокращение производства в смежных отраслях, добыче коксующегося угля, резкое сокращение рабочих мест в горно-металлургическом комплексе (150-200 тысяч рабочих мест), и повышение социальной напряженности в градообразующих регионах (Мариуполь, Запорожье, Кривой рог, Каменское).

"Законопроект №4167 не может быть поддержан в текущей редакции. Необходимо учесть техническую состоятельность нашего государства и установить реальные сроки поэтапного внедрения европейских норм выбросов загрязняющих веществ. Мы предлагаем провести широкую дискуссию с бизнесом, промышленными ассоциациями, научными учреждениями, чтобы оценить объемы инвестиций для достижения предприятиями новых экологических стандартов. Поспешность в принятии проекта приведет к необратимым разрушительным последствиям", - предупредили в Ассоциации "Укркокс".