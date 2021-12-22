Ассоциация городов просит Шмыгаля зафиксировать цену на электроэнергию для бюджетников

"Цена на электроэнергию за 9 месяцев 2021 ода выросла почти вдвое и сейчас составляет около 5 грн за 1 кВт*ч в зависимости от региона. В то же время уже сейчас поставщики предлагают цену 8 грн при проведении закупок бюджетными учреждениями и коммунальными предприятиями на 2022 год. В целях обеспечения надлежащего предоставления органами местного самоуправления услуг по образованию, здравоохранению и социальной защите, централизованному водоснабжению, наружному освещению, пассажирским перевозкам электротранспортом просим обеспечить установление фиксированного тарифа в течение бюджетного года", - говорится в обращении.

В АГУ отмечают: основными пользователями услуг по получению электроэнергии в территориальных громадах являются объекты социальной сферы – учебные заведения, здравоохранение и социальное обеспечение. Кроме того, из-за повышения цен на электричество возникла угроза бесперебойному функционированию объектов критической инфраструктуры - коммунальных предприятий, которые предоставляют услуги централизованного водоснабжения.

В 2021 году на электроэнергию для этих учреждений из местных бюджетов было израсходовано на 39,2% больше, чем за аналогичный период 2020-го.

"Такое увеличение расходов местных бюджетов приводит к сокращению финансирования по другим защищенным статьям расходов бюджета, прекращению реализации инфраструктурных проектов. Резкий рост цен на энергоносители создает сложность прогнозирования бюджета на 2022 год", - говорится в обращении к премьеру.