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Ассоциация газового рынка заявила об угрозе запуска независимого Оператора ГТС

Новости » Энергетика    24.10.2019 - 17:28
Ассоциация газового рынка заявила об угрозе запуска независимого Оператора ГТС
Иллюстративное фото (УНИАН)

НКРЭКУ внезапно приостановила рассмотрение тарифов операторов ГРС

НКРЭКУ внезапно приостановила рассмотрение тарифов операторов ГРС, которые рассчитаны, исходя из заказанной мощности и позволят сбалансировать экономику газораспределительных компаний. В случае непринятия тарифов существуют значительные риски для деятельности нового Оператора ГТС, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщении Ассоциации газового рынка Украины.

Как сообщается, при существующих, необоснованных тарифах на распределение газа вновь созданный независимый Оператор уже 1 февраля 2020 столкнется с проблемой разбалансировки системы, накопления долгов, что неизбежно приведет к его неплатежеспособности. Действующие тарифы уже привели к созданию долгов операторов ГРМ перед нынешним Оператором ГТС на сумму 1 млрд евро. Без установления Регулятором экономически обоснованных тарифов для операторов ГРМ в зимние месяцы этот долг значительно возрастет.

По словам директора ООО "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона, если не решится вопрос долгов и сбалансированности системы, то через два - три месяца после начала работы новый независимый оператор ГТС обанкротится, или ему потребуются значительные дотации из бюджета.

Отмечается, что НКРЭКУ в июле 2019 начала процедуру пересмотра тарифов Операторам ГРМ. Новая методика начисления тарифов позволит снизить нагрузку на потребителей в зимний период.

"Согласно действующим тарифам средний чек на доставку газа для бытовых потребителей в декабре - феврале составит от 78 - до 81 грн на месяц. В то время как по новому тарифу, рассчитанному исходя из заказанной мощности, чек составит 72 грн в месяц", - отметил председатель Ассоциации газового рынка Денис Сенектутов.

Сообщается, что учитывая чрезвычайное значение и важность начала работы нового независимого Оператора ГТС для дальнейшего развития газового рынка Украины, его интеграции с энергетическими рынками Евросоюза и диверсификации поставок газа в страны Европы, Ассоциация газового рынка обратилась в Европейскую комиссию и Секретариат Энергетического содружества относительно непонятных действий НКРЭКУ.

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