Ассоциация газового рынка обратилась к энергосообществу из-за запрета учитывать газ по стандартам ЕС

Иллюстративное фото (УНИАН)

Ассоциация также считает, что действия НКРЭКУ являются политически мотивированными и продиктованы предвыборной политической конъюнктурой

Ассоциация газового рынка обратилась к Европейскому энергетическому сообществу с предложением начать расследование в отношении последних решений НКРЭКУ. 23 ноября Регулятор запретил операторам ГРМ приводить объем потребленного природного газа к стандартным условиям. Об этом говорится в обращении на официальном сайте Ассоциации.

Ассоциация обратилась в Энергосообщество с предложением провести расследование действий НКРЭКУ. В АГРУ считают, что запрет на приведение объемов потребленного газа к стандартным условиям искажает экономическую конкуренцию и противоречит либерализации рынка газа в сегменте бытовых потребителей.

"Решение регулятора считаем дискриминационным, противоправным и популистским. НКРЭКУ такими действиями сознательно тормозит реформирование рынка газа, исключает введения единых и прозрачных правил, искажает объективность расчетов за газ и пытается дискриминировать и уничтожить газораспределительный бизнес", - говорит Денис Сенектутов, председатель Ассоциации.

Ассоциация также считает, что действия НКРЭКУ являются политически мотивированными и продиктованы предвыборной политической конъюнктурой. Накануне выборов власть сворачивает все достижения реформ, проведенных с 2015 года на рынке газа, а государственный регулятор становится заложником попыток отдельных политиков установить полный контроль над всеми сегментами газового рынка.

К тому же запрет регулятора противоречит логике построения открытого и конкурентного рынка, а решение НКРЭКУ носят противоречивый характер, приводят к дискриминации газораспределительных предприятий и отдаляют Украину от приближения к высоким стандартам Энергетического сообщества.