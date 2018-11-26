Асоціація газового ринку звернулася до енергоспівтовариства через заборону враховувати газ за стандартами ЄС

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Асоціація також вважає, що дії НКРЕКП є політично вмотивованими і продиктовані передвиборною політичною кон'юнктурою

Асоціація газового ринку звернулася до Європейського енергетичного співтовариства з пропозицією розпочати розслідування щодо останніх рішень НКРЕКП. 23 листопада Регулятор заборонив операторам ГРМ приводити обсяг спожитого природного газу до стандартних умов. Про це йдеться у зверненні на офіційному сайті Асоціації.

Асоціація звернулася до Енергоспівтовариства з пропозицією провести розслідування дій НКРЕКП. В АГРУ вважають, що заборона на приведення обсягів спожитого газу до стандартних умов спотворює економічну конкуренцію і суперечить лібералізації ринку газу в сегменті побутових споживачів.

"Рішення регулятора вважаємо дискримінаційним, протиправним і популістським. НКРЕКП такими діями свідомо гальмує реформування ринку газу, виключає введення єдиних і прозорих правил, спотворює об'єктивність розрахунків за газ і намагається дискримінувати і знищити газорозподільний бізнес", - говорить Денис Сенектутов, голова Асоціації.

Асоціація також вважає, що дії НКРЕКП є політично вмотивованими і продиктовані передвиборною політичною кон'юнктурою. Напередодні виборів влада згортає всі досягнення реформ, проведених з 2015 року на ринку газу, а державний регулятор стає заручником спроб окремих політиків встановити повний контроль над усіма сегментами газового ринку.

До того ж заборона регулятора суперечить логіці побудови відкритого і конкурентного ринку, а рішення НКРЕКП носять суперечливий характер, призводять до дискримінації газорозподільних підприємств і віддаляють Україну від наближення до високих стандартів Енергетичного співтовариства.