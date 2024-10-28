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Асоціація міст України звернулась до парламентарів: у чому причина

Понеділок 28 жовтня 2024 17:20
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Асоціація міст України звернулась до парламентарів: у чому причина Фото: Асоціація міст України звернулась до парламентарів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Законопроєкт "Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період" (№6013) містить антиконституційні норми і може позбавити мешканців громад доступу до якісних освітніх, медичних та комунальних послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Асоціації міст України, яку очолює мер Києва Віиталій Кличко.

АМУ звернулася до парламентарів не ухвалювати цей законопроєкт, який винесено на розгляд ВР у другому читанні 29 жовтня.

"Законопроєкт №6013, який зупинить роботу лікарень, шкіл, підприємств тепло- та водопостачання комунальної власності, проти якого до профільного Комітету ВР зверталась Асоціація міст України, пропонують розглянути парламенту 29 жовтня 2024 року. Асоціація міст України звернулась до голів парламентських фракцій і груп щодо відхилення проєкту №6013", - йдеться у повідомленні Асоціації міст України..

В АМУ зазначають, що проєкт №6013 прямо порушує статті 142 і 143 Конституції України, адже забороняє територіальним громадам утворювати комунальні підприємства, обʼєднувати бюджетні кошти та створювати необхідні служби.

"Зважаючи на те, що заклади охорони здоров’я та інші установи в результаті реформи з 2018 року є комунальними підприємствами, прийняття такого закону зупинить або як мінімум ускладнить надання мешканцям громад життєво необхідних послуг. Більше того, вимога про реорганізацію всіх підприємств комунальної власності в господарські товариства є приватизацією обʼєктів критичної інфраструктури, що потребує прозорого законодавства та широкого обговорення суспільством", - підкреслюють в АМУ.

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