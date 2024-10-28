Ассоциация городов Украины обратилась к парламентариям: в чем причина

Законопроект "Об особенностях регулирования предпринимательской деятельности отдельных видов юридических лиц и их объединений в переходный период" (№6013) содержит антиконституционные нормы и может лишить жителей громад доступа к качественным образовательным, медицинским и коммунальным услугам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ассоциации городов Украины, возглавляемое мэром Киева Виталием Кличко.

АГУ обратилась к парламентариям не принимать этот законопроект, который вынесен на рассмотрение ВР во втором чтении 29 октября.

"Законопроект №6013, который остановит работу больниц, школ, предприятий тепло- и водоснабжения коммунальной собственности, против которого к профильному Комитету ВР обращалась Ассоциация городов Украины, предлагают рассмотреть парламенту 29 октября 2024 года. Ассоциация городов Украины обратилась к главам парламентских фракций и групп об отклонении проекта №6013", - говорится в сообщении Ассоциации городов Украины.

В АГУ отмечают, что проект №6013 прямо нарушает статьи 142 и 143 Конституции Украины, поскольку запрещает территориальным громадам создавать коммунальные предприятия, объединять бюджетные средства и создавать необходимые службы.

"Учитывая, что учреждения здравоохранения и другие учреждения в результате реформы с 2018 года являются коммунальными предприятиями, принятие такого закона остановит или как минимум усложнит предоставление жителям громад жизненно необходимых услуг. Более того, требование о реорганизации всех предприятий коммунальной собственности в хозяйственные общества - это приватизация объектов критической инфраструктуры, что требует прозрачного законодательства и широкого обсуждения обществом", - подчеркивают в АГУ.