Асоціація IT Ukraine оприлюднила склад та плани новоствореного AI-комітету

До складу AI-комітету увійшли компанії з ІТ, фармацевтики, агропромислового сектору, EdTech, хмарних сервісів, цифрового виробництва й інших напрямів. Серед учасників: AgriChain, KNESS, UCLOUD, Agiliway, CHI Software, Дарниця, GigaCloud, Sigma Software, Luxoft, DevRain, SPD TechnologуImpressit, N-iX, GMS, IT SmartFlex, Memcrab, 8allocate, Metinvest Digital, Geniusee, IT-Enterprise, ЕПАМ Діджитал, МХП, IT Step, FRENDT та Favbet Tech.

Перший етап роботи комітету триватиме шість місяців і передбачатиме серію стратегічних сесій, присвячених вивченню практик впровадження AI, виявленню бар’єрів розвитку, створенню карти ключових гравців ринку (The Ukrainian AI Industry Navigator), а також ініціюванню міжсекторальних проєктів, які сприятимуть зміцненню технологічної екосистеми.

Генеральним партнером та співініціатором AI-комітету виступила українська ІТ-компанія FAVBET Tech, яка розробляє інноваційні рішення в сфері розваг з фокусом на персоналізацію, Big Data, безпеку цифрових платформ та впровадження штучного інтелекту. Окрім підтримки роботи комітету, компанія також долучилась до його складу як учасник.

"ШІ вже сьогодні визначає майбутнє світових економік. В Україні є унікальне вікно можливостей для того, щоб створити потужну AI-спільноту — як на рівні ринку, так і на рівні державної політики. Ми раді бути частиною цього процесу й підтримати створення AI-комітету як платформи для обміну досвідом та розвитку інноваційних рішень", - зазначив Артем Скрипник, CEO FAVBET Tech.

Компанія є резидентом "Дія.City" і входить до списку 50 найбільших продуктових IT-компаній України за версією DOU. У 2024 році FAVBET Tech також увійшла до п’ятірки найбільших платників податків серед резидентів спеціального правового режиму. Команда компанії активно зростає, постійно залучаючи нових фахівців, які готові долучитися до розвитку складних технологічних продуктів та екосистеми AI в Україні.

Очікується, що після завершення першого тестового етапу до складу AI-комітету зможуть долучитися інші гравці ринку, які поділяють цінності відкритості, співпраці та технологічного розвитку.