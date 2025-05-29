ua en ru
Чт, 29 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Асоціація фармацевтів попередила про наслідки нового порядку МОЗ

Четвер 29 травня 2025 13:17
UA EN RU
Асоціація фармацевтів попередила про наслідки нового порядку МОЗ Фото: Асоціація фармацевтів попередила про наслідки нового порядку МОЗ (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Новий проєкт порядку надання маркетингових послуг, який Міністерство охорони здоровʼя представило за кілька годин до наради, присвяченої вдосконаленню законодавства в фармацевтичній сфері, заточений під інтереси великих українських виробників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Асоціації фармацевтів України (АФУ).

"Уся конструкція документа заточена під інтереси великих українських виробників. Саме вони, відповідно до запропонованих змін, отримають фактично виняткову можливість на укладення маркетингових договорів з аптеками. Учасники ринку, які не мають потужної юридичної та фінансової спроможності, будуть просто відсічені. Для дрібних виробників - це закрита крамниця", - йдеться у заяві.

Зокрема МОЗ пропонує обмежити обсяг маркетингових витрат виробників на рівні 18% від продажів за попередній квартал.

"Якщо пояснювати простою мовою, то на практиці великі компанії-виробники, які мають широкий асортимент продукції та значні продажі, зможуть пропонувати більше грошей аптекам за маркетинг. Малі виробники на ринок потрапити не зможуть, адже 18% від їхніх продажів будуть у сотні разів меншими ніж 18% від продажів фармгігантів", - зазначили в АФУ.

Окрім того, в представленому документі проігноровані інтереси іноземних виробників, які не мають локальних представництв, чим обмежується їхній доступ до ринку ще на етапі маркетингу.

Окрему увагу в АФУ звернули й на те, що нові правила у запропонованому вигляді фактично знищать малі аптеки, адже виробники використовуватимуть свої ліміти на просування в безрецептурних препаратів у великих аптечних мережах.

В АФУ також зазначили, що запропоновані 18% насправді ж будуть значно нижчими. Наразі безрецептурні препарати, за даними аналітиків, складають близько 35% від усього ринку лікарських засобів. Якщо врахувати, що майже половину своєї ОТС-продукції виробники взагалі не маркетували, то обʼєм можливого маркетингу фактично знижується до близько 5%.

В Асоціації переконані: запропонований проєкт змін був пролобійований фармацевтичними заводами-гігантами.

"В останній момент до МОЗ звернулася Асоціація виробників ліків України (АВЛУ) і запропонувала кардинально змінити підхід до регулювання, наслідками якого стане монополізація фармринку заводами-гігантами, менше вибору для пацієнтів і, як результат, зростання цін на препарати", - йдеться у заяві.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Фармацевтичні компанії
NEWS
"Меморандум" у Стамбулі? Що відомо про другий раунд переговорів Росії та України
"Меморандум" у Стамбулі? Що відомо про другий раунд переговорів Росії та України
DAILY
Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів
Уляна Безпалько, Юлія Акимова, Дмитро Олійник Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів