Асоціація фармацевтів попередила про наслідки нового порядку МОЗ

Новий проєкт порядку надання маркетингових послуг, який Міністерство охорони здоровʼя представило за кілька годин до наради, присвяченої вдосконаленню законодавства в фармацевтичній сфері, заточений під інтереси великих українських виробників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Асоціації фармацевтів України (АФУ).

"Уся конструкція документа заточена під інтереси великих українських виробників. Саме вони, відповідно до запропонованих змін, отримають фактично виняткову можливість на укладення маркетингових договорів з аптеками. Учасники ринку, які не мають потужної юридичної та фінансової спроможності, будуть просто відсічені. Для дрібних виробників - це закрита крамниця", - йдеться у заяві.

Зокрема МОЗ пропонує обмежити обсяг маркетингових витрат виробників на рівні 18% від продажів за попередній квартал.

"Якщо пояснювати простою мовою, то на практиці великі компанії-виробники, які мають широкий асортимент продукції та значні продажі, зможуть пропонувати більше грошей аптекам за маркетинг. Малі виробники на ринок потрапити не зможуть, адже 18% від їхніх продажів будуть у сотні разів меншими ніж 18% від продажів фармгігантів", - зазначили в АФУ.

Окрім того, в представленому документі проігноровані інтереси іноземних виробників, які не мають локальних представництв, чим обмежується їхній доступ до ринку ще на етапі маркетингу.

Окрему увагу в АФУ звернули й на те, що нові правила у запропонованому вигляді фактично знищать малі аптеки, адже виробники використовуватимуть свої ліміти на просування в безрецептурних препаратів у великих аптечних мережах.

В АФУ також зазначили, що запропоновані 18% насправді ж будуть значно нижчими. Наразі безрецептурні препарати, за даними аналітиків, складають близько 35% від усього ринку лікарських засобів. Якщо врахувати, що майже половину своєї ОТС-продукції виробники взагалі не маркетували, то обʼєм можливого маркетингу фактично знижується до близько 5%.

В Асоціації переконані: запропонований проєкт змін був пролобійований фармацевтичними заводами-гігантами.

"В останній момент до МОЗ звернулася Асоціація виробників ліків України (АВЛУ) і запропонувала кардинально змінити підхід до регулювання, наслідками якого стане монополізація фармринку заводами-гігантами, менше вибору для пацієнтів і, як результат, зростання цін на препарати", - йдеться у заяві.