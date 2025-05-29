Ассоциация фармацевтов предупредила о последствиях нового порядка Минздрава

Новый проект порядка предоставления маркетинговых услуг, который Министерство здравоохранения представило за несколько часов до совещания, посвященного совершенствованию законодательства в фармацевтической сфере, заточен под интересы крупных украинских производителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ассоциации фармацевтов Украины (АФУ).

"Вся конструкция документа заточена под интересы крупных украинских производителей. Именно они, согласно предложенным изменениям, получат фактически исключительную возможность на заключение маркетинговых договоров с аптеками. Участники рынка, которые не имеют мощной юридической и финансовой состоятельности, будут просто отсечены. Для мелких производителей - это закрытый магазин", - говорится в заявлении.

В частности Минздрав предлагает ограничить объем маркетинговых расходов производителей на уровне 18% от продаж за предыдущий квартал.

"Если объяснять простым языком, то на практике крупные компании-производители, которые имеют широкий ассортимент продукции и значительные продажи, смогут предлагать больше денег аптекам за маркетинг. Малые производители на рынок попасть не смогут, ведь 18% от их продаж будут в сотни раз меньше, чем 18% от продаж фармгигантов", - отметили в АФУ.

Кроме того, в представленном документе проигнорированы интересы иностранных производителей, которые не имеют локальных представительств, чем ограничивается их доступ к рынку еще на этапе маркетинга.

Отдельное внимание в АФУ обратили и на то, что новые правила в предложенном виде фактически уничтожат малые аптеки, ведь производители будут использовать свои лимиты на продвижение безрецептурных препаратов в крупных аптечных сетях.

В АФУ также отметили, что предложенные 18% на самом деле будут значительно ниже. Сейчас безрецептурные препараты, по данным аналитиков, составляют около 35% от всего рынка лекарственных средств. Если учесть, что почти половину своей ОТС-продукции производители вообще не маркировали, то объем возможного маркетинга фактически снижается до около 5%.

В Ассоциации убеждены: предложенный проект изменений был пролоббирован фармацевтическими заводами-гигантами.

"В последний момент в Минздрав обратилась Ассоциация производителей лекарств Украины (АПЛУ) и предложила кардинально изменить подход к регулированию, последствиями которого станет монополизация фармрынка заводами-гигантами, меньше выбора для пациентов и, как результат, рост цен на препараты", - говорится в заявлении.