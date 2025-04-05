Асист Ракицького та перша перемога Кучера: "Чорноморець" вже не останній в УПЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу .

УПЛ, 23-й тур

"Чорноморець" – ЛНЗ – 1:0

Гол: Скиба, 18

"Чорноморець" проводив перший домашній поєдинок під керівництвом нового наставника Олександра Кучера. Також дебютував в основі "моряків" зірковий новачок Ярослав Ракицький. Він зіграв за одеситів у попередньому турі у Львові, але там вийшов з лави запасних. Цього разу почав матч з перших хвилин та провів на полі трохи більше години (66 хвилин).

Ракицький відзначився й першою результативною дією за "Чорноморець": саме після його ювелірної подачі на 18-й хвилині відзначився Скиба. Це був єдиний і переможний гол у матчі.

Загалом ініціативою більше володів ЛНЗ. Особливо настирним в атаці був косовський форвард чекасців Яшарі. Але критичної гостроти гості біля воріт одеситів так і не створили. До того ж надійно зіграв нігерійський кіпер "моряків" Аніагбосо, який замінив у воротах Рудька після 0:4 у Львові.

Натомість "Чорноморець" вже на початку другого тайму міг ще раз засмутити ЛНЗ: супермомент мав Хобленко, але з вигідного положення влучив у штангу.

Напередодні "Інгулець" з Петрового поступився столичній "Оболоні" (0:1) тож перемога над ЛНЗ дозволила "Чорноморцю" обійти головного конкурента та залишити останню сходинку в турнірній таблиці. Одесити з 18-ма очками випереджають "Інгулець" на два пункти, але в команди з Кіровоградщини є гра в запасі.