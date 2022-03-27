UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не только "Ашан". Кулеба призвал к бойкоту магазинов Leroy Merlin и Decathlon

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (facebook.com)
Автор: Александр Мороз

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал бойкотировать французские магазины Leroy Merlin и Decathlon. Причина - данные компании отказываются уходить с российского рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Судя по всему, потеря рабочих мест в России важнее, чем потеря жизней в Украине. Если "Ашан" игнорирует 139 украинских детей, убитых в течение этого месяца российского вторжения, давайте проигнорируем "Ашан" и всю их продукцию. Бойкотируем "Ашан", Alcampo, Leroy Merlin и Decathlon", - отметил Кулеба.

Отметим, сегодня утром министр уже призывал бойкотировать "Ашан".

Сегодня представители Auchan Holding официально отказались сворачивать бизнес в РФ, поскольку видят свою миссию в том, чтобы "накормить народы Украины и России".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий КулебаВойна России против Украины