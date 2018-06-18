На ASBIS HUB 2018. Tech Talks представят новинки в сфере IoT

На ASBIS HUB 2018. Tech Talks. В этом году будут рассмотрены вопросы цифровой трансформации продуктов, компаний и бизнеса.

21 июня компания Асбис-Украина уже во второй раз проведет в Киеве конференцию ASBIS HUB 2018. Tech Talks. В этом году на ней будут рассмотрены вопросы цифровой трансформации продуктов, компаний и бизнеса. Лидеры отрасли обсудят тренды и представят новинки в сфере IT.

Умные системы полного цикла для управления зданиями постепенно становятся массовым общемировым трендом. Поэтому одним из ключевых потоков конференции этого года будет направление "Интернет вещей" (IoT).

О том, как и куда движется этот рынок и насколько умными будут наши дома и квартиры в ближайшем будущем, рассказал Владимир Ковальчук,.руководитель по развитию бизнеса в Украине высокотехнологичной компани.Perenio IoT spol.s.r.o,которая в этом году готовится выйти на украинский рынок. Штаб-квартира Perenio IoT расположена в Праге, центры разработки - в Чехии, Беларуси и Украине. Предприятие занимается разработкой и внедрением комплексных решений в области управления помещениями и зданиями с помощью IoT. На ASBIS HUB 2018. Tech Talks Perenio IoT spol.s.r.o впервые в Украине продемонстрирует линейку своих продуктов.

Безопасность всего и всех

Согласно исследованиям Perenio IoT spol.s.r.o, на рынке практически отсутствуют решения замкнутого цикла. Особенно в направлении безопасности семьи, сохранности имущества, экономии ресурсов и контроля бизнеса. Поэтому мы предложим доступное и качественное решение замкнутого цикла с оперативной клиентской поддержкой. В соответствии с GDPR предусмотрена также высокая степень защищенности пользовательских данных. Рынком доказано, что намного удобнее все услуги получать из "одних рук". А не нанимать отдельно охранников, киберспециалистов и покупать дорогие системы учета.

Готовы ли украинцы к "умным" жилищам

Аналитики ожидают экспоненциальный рост рынка IoT в мире в среднесрочной перспективе. В частности, Smart Home - один из самых динамичных рынков IoT с прогнозируемым двукратным ростом на протяжении пяти лет до $54 млрд. В Украине рынок сейчас находится на этапе формирования основных трендов и игроков. Но мы видим к нему большой интерес как со стороны потребителей, так и партнеров.

Главные потребительские предпочтения

Если говорить о потребительском сегменте, то на рынке наибольший интерес преобладает в направлениях безопасности и энергосбережения. Решения этих категорий сейчас наиболее востребованные. С развитием технологий у пользователей будет все больше проявляться интерес к персональным трекерам, подключаемым автомобилям и т.д. Если говорить о деловом и индустриальном уровне, то это решения и для агросектора, и для промышленного производства. На уровне государства - развитие умных городов и сферы ЖКХ.

Кто на первом месте

В ближайшие годы с внедрением новых стандартов и технологий, таких как NBIoT, появится все больше и больше новых устройств и производителей. Главное – не забывать, что на первом месте должен находится пользовательский опыт. Ведь все делается для человека, которому должно быть удобно и комфортно в этой экосистеме. Она должна предоставлять ему комплексные решения замкнутого цикла.

Во время своего выступления на ASBIS Tech Talks Владимир Ковальчук сконцентрируется на тенденциях рынка IoT, его перспективах и возможностях получения доходов.

Конференция состоится 21 июня в г. Киев, КВЦ Парковый (ул. Парковая дорога, 16-а).

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