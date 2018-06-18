На ASBIS HUB 2018. Tech Talks представлять новинки в сфері IoT

На ASBIS HUB 2018. Tech Talks. Цього року будуть розглянуті питання цифрової трансформації продуктів, компаній і бізнесу.

21 червня компанія Асбіс-Україна вже вдруге проведе в Києві конференцію ASBIS HUB 2018. Tech Talks. Цього року на ній будуть розглянуті питання цифрової трансформації продуктів, компаній і бізнесу. Лідери галузі обговорять тренди і представлять новинки в сфері IT.

Розумні системи повного циклу для управління будівлями поступово стають масовим загальносвітовим трендом. Тому одним з ключових потоків конференції цього року буде напрямок "Інтернет речей" (IoT).

Про те, як і куди рухається цей ринок і наскільки розумними будуть наші будинки і квартири в найближчому майбутньому, розповів Володимир Ковальчук, .Керівник з розвитку бізнесу в Україні високотехнологічної компані.Perenio IoT spol.sro, яка в цьому році готується вийти на український ринок . Штаб-квартира Perenio IoT розташована в Празі, центри розробки - в Чехії, Білорусі та Україні. Підприємство займається розробкою і впровадженням комплексних рішень в області управління приміщеннями та будівлями за допомогою IoT. На ASBIS HUB 2018. Tech Talks Perenio IoT spol.s.r.o вперше в Україні продемонструє лінійку своїх продуктів.

Безпека всього і всіх

Згідно з дослідженнями Perenio IoT spol.s.r.o, на ринку практично відсутні рішення замкнутого циклу. Особливо в напрямку безпеки сім'ї, збереження майна, економії ресурсів і контролю бізнесу. Тому ми запропонуємо доступне і якісне рішення замкнутого циклу з оперативною клієнтською підтримкою. Відповідно до GDPR передбачено також високий рівень захисту даних користувача. Ринком доведено, що набагато зручніше усі послуги отримувати з "одних рук". А не наймати окремо охоронців, кіберспеціалістів і купувати дорогі системи обліку.

Чи готові українці до "розумним" осель

Аналітики очікують експоненціальне зростання ринку IoT в світі в середньостроковій перспективі. Зокрема, Smart Home - один з найдинамічніших ринків IoT з прогнозованим дворазовим зростанням протягом п'яти років до $ 54 млрд. В Україні ринок зараз перебуває на етапі формування основних трендів і гравців. Але ми бачимо до нього великий інтерес як з боку споживачів, так і партнерів.

Головні споживчі очікування

Якщо говорити про споживчий сегмент, то на ринку найбільший інтерес переважає в напрямках безпеки та енергозбереження. Рішення цих категорій зараз користуються найбільшим попитом. З розвитком технологій у користувачів буде все більше проявлятися інтерес до персональних трекерів, авто, що підключаються і т.д. Якщо говорити про діловий та індустріальний рівні, то це рішення і для агросектору, і для промислового виробництва. На рівні держави - розвиток розумних міст і сфери ЖКГ.

Хто на першому місці

У найближчі роки з впровадженням нових стандартів і технологій, таких як NBIoT, з'явиться все більше і більше нових пристроїв і виробників. Головне - не забувати, що на першому місці повинен бути досвід споживача. Адже все робиться для людини, якій має бути зручно і комфортно в цій екосистемі. Вона повинна надавати йому комплексні рішення замкнутого циклу.

Під час свого виступу на ASBIS Tech Talks Володимир Ковальчук сконцентрується на тенденції ринку IoT, його перспективи та можливості отримання доходів.

Конференція відбудеться 21 червня в м Київ, КВЦ Парковий (вул. Паркова дорога, 16-а).

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