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Асад считает Трампа лучшим президентом в истории США

Новости » Политика     01.11.2019 - 06:33
Асад считает Трампа лучшим президентом в истории США
Фото: Башар Асад (facebook.com/SyrianPresidency)

Президент Сирии предполагает, что информация о смерти главаря ИГИЛ может быть уловкой США

Президент Сирии Башар Асад считает Дональда Трампа лучшим президентом в истории Соединенных Штатов Америки. Об этом он заявил интервью сирийским телеканалам, передает РБК-Украина со ссылкой на SANA.

Асад похвалил Трампа за то, что он не пытается скрыть свои истинные намерения, а открыто о них заявляет.

Сирийский лидер отметил, что нынешний американский президент прямо говорит: "мы хотим нефть", "мы хотим от кого-то избавиться", "мы хотим предоставлять услуги за деньги".

"Такова реальность американской политики", - заявил Асад.

В то же время президент Сирии считает, что информация о ликвидации американскими военными главаря террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади не подтверждена и может быть одной из уловок США.

Асад рассказал, что Сирия не содействовала американской армии в проведении операции по устранению аль-Багдади.

Напомним, ранее президент Сирии Башар Асад назвал турецкого лидера Реджепа Эрдогана "вором" из-за военной операции Турции на северо-востоке его страны.

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Новости Украины Дональд ТрампБашар Асад
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