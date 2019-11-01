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Асад вважає Трампа найкращим президентом в історії США

Новини » Політика     01.11.2019 - 06:33
Асад вважає Трампа найкращим президентом в історії США
Фото: Башар Асад (facebook.com/SyrianPresidency)

Президент Сирії припускає, що інформація про смерть ватажка ІДІЛ може бути прийомом США

Президент Сирії Башар Асад вважає Дональда Трампа найкращим президентом в історії Сполучених Штатів Америки. Про це він заявив інтерв'ю сирійським телеканалам, передає РБК-Україна з посиланням на SANA.

Асад похвалив Трампа за те, що він не намагається приховати свої справжні наміри, а відкрито заявляє про них.

Сирійський лідер зазначив, що нинішній американський президент прямо говорить: "ми хочемо нафту", "ми хочемо когось позбутися", "ми хочемо надавати послуги за гроші".

"Така реальність американської політики", - заявив Асад.

Водночас президент Сирії вважає, що інформація про ліквідацію американськими військовими ватажка терористичної організації "Ісламська держава" Абу Бакра аль-Багдаді не підтверджена і може бути одним із вивертів США.

Асад розповів, що Сирія не сприяла американській армії в проведенні операції з усунення аль-Багдаді.

Нагадаємо, раніше президент Сирії Башар Асад назвав турецького лідера Реджепа Ердогана "злодієм" через військову операцію Туреччини на північному сході його країни.

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